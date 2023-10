Gromkua Marlene trenger hjelp til å bli Norges eldste ku.

«Hei, du! Hvordan er det med deg i dag?»

Stemmen er øm.

Kjærtegnene faste og blikket bak de mørke solbrillene fylt med respekt.

Kua med øretag nummer 0389 kom til verden en sommerdag i juni 2001. Hun er ingen hvilken som helst ku.

Marlene er gromkua.

Fordums bjelleku, den naturlige matriarken.

22 år, og etter sigende Norges nest-eldste ku.

Skal hun bli Norges eldste, trenger hun hjelp.

Isak Sankar-Øyan (10) er også glad i Marlene (22). Foto: Geir Olav Slåen / NRK

«Vil du ha gromkua lell?»

For bonde Lars Sankar-Øyan (51) er Marlene spesiell.

Riktignok er hun blitt skrinnere over hoftene, og stegene en anelse stivere. Men den tjukke pelsen skinner fortsatt blankt i høstsolen.

Marlene var allerede ei godt voksen ku da hun kom til Telnes Øvre på Tolga.

Gjennomsnittsalderen på kyr er fem år. Marlene var seks.

Da Lars skulle starte med rørosku, hadde han satt seg fore å kjøpe Marlene.

Den tidligere eieren sa nei.

Lars kunne få Marlene junior, men ikke gamlemor.

De fleste kyr slaktes når de er rundt fem år gamle. Får de leve, kan de bli opp mot 30 år. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Noen år senere skulle den tidligere eieren pensjonere seg. Han hadde ikke hjerte til å sende gromkua til slakterbenken.

Slik ble Marlene en del av familien Sankar-Øyan i Nord-Østerdalen.

Hva er det med Marlene?

Ikke bare har hun vært en viktig melkeku, med sine 15 kalver opp gjennom årene.

Da hun kom til gårds, var Lars akkurat blitt pappa for første gang.

Før Marlene fant fotfeste i flokken, var det tryggere å dilte etter Lars der han gikk og bar på sønnen på brystet på setera.

Den første sommeren ble Marlene skjermet fra flokken, og fikk være tett på familien mens de bygget ysteri og pusset opp setera Bjørkkjølvangen. Her er hun sammen med Axel og Regina Sankar-Øyan. Foto: Privat

Lars, Axel og Marlene ble fort gode turvenner den første sommeren.

– Hun hadde en sånn personlighet som du knytter deg spesielt til. Hun var vant til å være sammen med folk, og den jeg kunne stole aller mest på. Sånn er det fortsatt.

For to år siden, på 20-årsdagen hennes, tok Lars og Marlene turen helt opp til fjellet Litj-Vola, 1050 meter over havet.

På vei mot Litj-Vola skuer Marlene østover mot Blåkletten. Det var på 20-årsdagen hennes. Foto: Privat

I sommer ble det noen turer på duoen også, alderen til tross.

For med sine 22 år er Marlene eldre enn det de fleste dyrekalkulatorer på nettet klarer å håndtere. Hun er anslagsvis 99 år i menneskeår.

Hans Storlien i avlsselskapet Geno sier Marlene er ekstremt gammel.

For selv om ei ku kan bli oppimot 30 år, blir de fleste kyr i dag sendt til slakteriet når de er mellom 4,5 og 5 år.

– Økonomien styrer hvor lenge du ønsker å ha en ku, og ei god melkeku havner fortere på slakteriet.

Livets høst

De siste årene har Marlene fått være pensjonist og kjæleku på heltid.

– Det er en bondes privilegium å beholde ei ku, selv om det ikke er lønnsomt, sier Lars.

Han sammenligner forholdet dem imellom som mellom en eier og en hund.

Men nå er det snart slutt.

Familien gir seg med kyr.

Om få uker skal de 35 kyrne på gården sendes til slakteren. Også gromkua.

Med mindre noen der ute har lyst til å huse en gammel pensjonist.

Marlene har det rolige lynnet som må til for å bo på en museumsgård, for eksempel.

– Hun blir ikke lett stresset, og klarer å håndtere folk og litt leven, forsikrer Lars.

Marlene kan bli eldre, om hun bare får et godt hjem. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Enn så lenge tar Marlene livet med ro.

Hun har blitt reddet én gang før.

Kan hende alle gode ting er tre for gromkua?