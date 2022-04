Grisebonde dømt for brudd på dyrevelferdsloven

Dyra gikk i gjørme. De klumpet seg sammen og lå to og tre i høyden mange steder, står det i dommen fra Vestre Innlandet tingrett.

Retten har konkludert med at 700 griser ikke ble tatt godt nok vare på.

Nå er grisebonden fra Vestoppland dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven fordi han i en lengre periode høsten 2020 ikke ga dyra sine det stellet og de forholdene de skulle ha.

– Dommen er slik jeg forventet. Jeg er enig i den og aksepterer den, sier grisebonden til NRK.

Fengsel og begrensninger

Fra dommen:

«Tiltaltes praksis har vart over tid, og gjelder flere gris. Til tross for vedtak og pålegg fra Mattilsynet endret ikke tiltalte oppstallingen, og hans praksis i den nevnte perioden vitner om grunnleggende mangel på omtanke og hensyn til grisenes egenverdi og velferd.»

Vestre Innlandet tingrett har dømt grisebonden for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Foto: Alexander Nordby / NRK

Grisebonden er dømt til betinget fengsel i 90 dager med en prøvetid på 2 år.

Han får ikke eie eller ha ansvar for mer enn 300 griser i vintersesongen og ikke mer enn 600 i sommersesongen. Mattilsynet kan oppheve forbudet helt eller delvis etter søknad.

Han er også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Problemene tårnet seg opp

Problemene for den tiltalte grisebonden startet høsten 2020.

På grunn av stengte grenser under koronapandemien fikk han ikke på plass en avløser og ble alene med gårdsdriften. Det ble for mye arbeid for en person.

I dommen står det at han søkte om hjelp fra kommunen og andre instanser, men uten å lykkes.

I september samme høst sendte han 100 griser til slakt. Der ble det funnet salmonella. Da fikk han ikke lov til å levere flere griser og maktet ikke å ta vare på dem han hadde på gården.

Ofte personlige problemer

Grisebonden forklarte i retten at han jobbet hele tiden og gjorde så godt han kunne i den vanskelige situasjonen han var i.

Det kan være formildende, men er ikke nok til å fritas for straff. Likevel slipper grisebonden å sone straffen i fengsel.

I forarbeidene til dyrevelferdsloven står det følgende.

«Det er få tilfeller av ubetinget fengsel, selv for svært grove overtredelser. Denne type saker er ofte forbundet med alvorlige personlige problemer, noe som vil kunne være relevant i forbindelse med straffeutmålingen.»

I formildende retning har retten lagt vekt på at grisebonden hadde både personlige og profesjonelle vanskeligheter i den aktuelle perioden.

For dårlig rettsvern for dyra

Dyrevelferdsrådgiver Norun Haugen synes straffene i slike saker er for milde.

– Jeg tenker at landbruksdyrenes rettsvern i dag er veldig svakt. Og det med at mange også får fortsette å drive med dyr til tross for funn av alvorlig vanskjøtsel, er også gjennomgående, sier hun.

Norun Haugen mener straffenivået i dyrevelferdssaker er for lavt. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Haugen viser også til en rapport fra Riksrevisjonen i 2019 som viser at det tar hele sju år i gjennomsnitt før for eksempel Mattilsynet avvikler husdyrhold etter gjentagende og alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

– På generelt grunnlag tenker jeg at domstolene må tørre å heve straffeutmålingene slik at man får en tydeligere presedens, sier Norun Haugen.

Hun er enig i at det kan være formildende omstendigheter i saker der bonden har spesielle problemer, men da mener hun de må få mer hjelp.