Binaku ble pågrepet i Tyskland, og begjært utlevert til Norge.

– Han nekter straffskyld for den bærende posten i tiltalen, og begjærer seg løslatt fra fengslingen, sier forsvarsadvokat Bjørn Erik Rødser til NRK.

PÅGREPET: Fred Binaku fra Albania ble pågrepet i Tyskland. Nå er han igjen i Norge, etter å ha rømt fra Hamar fengsel i 2013.

I desember 2012 ble Binaku pågrepet i forbindelse med en narkotikasak og ble varetektsfengslet, men oppholdet ble kortere enn myndighetene hadde planlagt. I oktober året etter rømte den da 29 år gamle mannen fra Hedmark fengsel og ble etterlyst av politiet.

Dagbladet omtalte saken først.

Fengselslederen: – Slikt man leser i Donald Duck

Jan Korsvold er fengselsleder i Hedmark fengsel. Han husker den kalde oktobermorgenen som om det var i går.

– Tidlig på morgenkvisten oppdaget en av de ansette et hull i veggen. Det slås selvsagt full alarm, og synet som møtte meg var meget spesielt, sier Jan Korsvold.

At en fange hadde rømt på en slik måte, var nesten ikke til å tro.

FENGSELSLEDER: Jan Korsvold husker godt da han våknet til beskjeden om at Binaku hadde gravd seg ut med en smørkniv. Foto: NRK

– Han hadde gravd seg ut av fengselet med en smørkniv. Det er slikt man leser i Donald Duck, sier Korsvold.

– Hvordan kunne dette i det hele tatt skje?

– Dette fengselet er fra 1864, og bygningsverket er sprøtt og dårlig. Så enkelt er det. Reparasjonene i ettertid var veldig viktige, sier han.

Korsvold er klar på at de brøt oppgaven sin da en innsatt rømte, men at ingen personer ble klandret i ettertid. Han synes det er veldig bra at Binaku nå er pågrepet, uten at det ikke er noen forløsende følelse for han som leder sådan.

RØMTE: Se video med cellen han gravde seg ut fra. Du trenger javascript for å se video. RØMTE: Se video med cellen han gravde seg ut fra.

Et par år tidligere – Rømte med kleshenger og dartpil

Binaku er ikke den eneste som har utnyttet gravemulighetene i Hamar fengsel. Et par år tidligere gravde en annen fange seg også ut av fengselet.

Her var hjelpemidlene også av det kreative slaget, da mannen hadde brukt en kleshenger og en dartpil.

Ved dette tilfellet ble det klart at fengselet hadde brutt reglene, og ikke kontrollert cellen godt nok. Siste dokumenterte kontroll av cellen var to måneder før rømningen. Det var ikke sjekket at sengen var forsvarlig boltet fast. Nattevakten hørte ingenting.

– Det er svært beklagelig og kritikkverdig at man ikke følger reglene for romkontroll, sa Hilde Lundby, som er assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen nordøst den gang.

Binaku blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.