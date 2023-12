Gran kommune vil ut av Innlandet fylke

Det vedtok kommunestyret i Gran torsdag.

16 stemde for at kommunen skal søkje seg mot Akershus, medan 11 stemde mot.

Med det kan regionen Hadeland bli samla i eitt fylke igjen, etter å ha vore splitta mellom Innlandet og Viken dei siste fire åra.

– Eg er glad for det. Det er viktig for oss å vere tydelege no på kva slags retning vi vil gå, seier Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap), ordførar i Gran kommune.

Ordførar i Gran kommune, Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap), trur ikkje folk vil merke så mykje av eit eventuelt fylkesbytte, men meiner det er viktig for regionen Hadeland å vere i same fylke. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Dette vedtok kommunestyret i Gran: Ekspander/minimer faktaboks Kommunestyret ønsker overgang til Akershus fylke. Kommunestyret ber ordførar og rådmann om å starte ein prosess for å legge til rette for ein søknad om fylkesbytte. Det blir bede om at utgreiinga frå våren 2022 blir oppdatert, då spesielt i forhold til fylkeskommunale tenester og finansieringsordningar. Det blir fremja ny sak våren 2024 med sikte på at søknad om fylkesbytte kan sendast innan utgangen av første halvår. Når ny sak om fylkesbytte ligg føre blir eit folkemøte halde som supplement til innbyggjarundersøkinga som vart gjennomført i 2022. Gran kommune orienterer departementet skriftleg om vedtak i denne saka og planlagd prosess.

Splitta region

Frå langt tilbake i historia har Hadeland vore ein region med sterk felles identitet og kultur. Det gjeld framleis, sjølv om regionen er splitta mellom to fylke.

Før låg alle dei tre Hadeland-kommunane i Oppland fylke. Men i 2020, då Oppland og Hedmark fylke slo seg saman til Innlandet, var det berre Gran som vart med i det nye fylket.

Lunner og Jevnaker vart ein del av det like nye Viken fylke, og slik vart Hadeland splitta mellom to fylke.

Men, frå 2024 skal Viken fylke splittast opp. Då blir dei to Viken-kommunane med i Akershus som skal oppstå på ny.

No vil også det politiske fleirtalet i innlandskommunen Gran til Akershus.

Splitta kommunestyre

Sidan regionen vart splitta, har det vore diskutert fleire gonger om Gran skulle gå vekk frå Innlandet.

I april 2022 var saka oppe i kommunestyret, og det enda med eit fleirtal på 15 som ville bli verande i Innlandet. 12 stemde for å søke seg mot Akershus fylke.

No vart det eit knapt fleirtal om å søke seg ut av Innlandet.

Det synest Kjetil Ulset, gruppeleiar for Senterpartiet, er synd.

Kjetil Ulset, gruppeleiar for Senterpartiet i Gran, ønskte ei rådgjevande folkerøysting om kva slags fylke Kran skal høyre til. Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Fleirtalet i kommunestyret har talt, men det er synd at befolkninga i Gran ikkje har fått kome til orde i denne saka her, seier han.

Senterpartiet ønskte ei rådgjevande folkerøysting om kva fylke kommunen skulle vere i, men det forslaget vart stemt ned i kommunestyret.

Eitt felles Hadeland

Dei andre Hadeland-kommunane ønsker Gran velkomne til Akershus.

– Det er ingenting som ville vore betre for regionen vår enn at vi høyrer til eitt felles fylke, seier Harald Tyrdal (Ap), ordførar i Lunner kommune.

Han trur samarbeid og utvikling av Hadeland vil bli enklare når regionen ikkje er splitta.

– Det er klart at fylkesgrensa er jo ikkje ein mur, så det skapar ikkje daglege utfordringar, men på sikt dreg det kommunane litt frå kvarandre.

Ordførar i Lunner, Harald Tyrdal (Ap) seier at den tidlegare Oppland-kommunen Lunner vart godt tatt imot av Viken fylke. Frå januar 2024 blir Viken splitta opp, og Lunner og Jevnaker kommunar blir med i Akershus fylke. Foto: Lunner kommune

– I ein region må kommunane samarbeide godt til det beste for innbyggarane, næringsliv, og alle som bur og besøker regionen vår. Eg meiner vi vil tene positivt på å samarbeide tett og eg fryktar jo at ei fylkesgrense mellom oss kan bidra til at samarbeidet på sikt blir redusert, seier Tyrdal.

Etter nærare fire år i Viken fylke, ser han seg ikkje tilbake. Lunner har aldri vore ein del av Innlandet, ettersom dei tidlegare høyrde til det som var Oppland fylke.

– Eg ser nok ikkje på det som realistisk at vi skal begynne å vurdere å gå til Innlandet. Det løpet er nok køyrt til evig tid, seier Tyrdal.

Mistar mange innbyggarar

Sjølv om fleirtalet i kommunestyret i Gran vil til Akershus fylke, er det Stortinget og regjeringa som har siste ord i denne type saker.

Om Gran går til Akershus, kan Innlandet fylke ha mista til saman rundt 30 000 innbyggarar til nabofylket i sør.

Det blir merka i eit fylke med folketalsnedgang i mange kommunar.

– Vi skulle jo helst sett at heile Hadeland høyrde til Innlandet, seier Thomas Breen (Ap), fylkesordførar i Innlandet.

– Samstundes kan eg forstå at det er mange gode argument for å samle Hadeland igjen.

– Det er mange grunnar til at vi er glade i Gran og Hadeland. Eg har jo eit ørlite håp om at dei vel å sjå nordover, det hadde vore fint for oss. Men så er det lett å forstå at dei vil samle Hadeland igjen, seier fylkesordførar i Innlandet, Thomas Breen (Ap). Foto: Anne Jo Lexander / NRK

Han omtalar Gran som ei viktig kommune for Innlandet.

– Først og fremst er det 10 000 innbyggjarar og ein av dei litt større kommunane vi har. Vi har også investert ein god del i Gran, mellom anna i den vidaregåande skulen og ferja på Randsfjorden.

– Det er mykje kjensler knytt til dette. Det blir som det blir, også skal vi vere profesjonelle uansett kva det blir. Vi har hatt eit godt samarbeid med Viken og no Akershus, så dette skal vi klare å handtere på ein ok måte.