– Vi har vært i samtale med politiet om bakgrunnen for henleggelsen og har i kriseledelsen vurdert en mulig anke. Konklusjonen er at vi ikke anker henleggelsen, skriver rådmann Torbjørn Hansen i en pressemelding fredag kveld.

I stedet blir det altså en ny anmeldelse der kommunen prøver en ny juridisk inngang på saken, med bakgrunn i brudd på smittevernloven.

ANMELDER PÅ NY: Gran kommune leverer ny anmeldelse i låve-saken. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Samtidig ber kommunen Statsforvalteren i Innlandet sende over en vurdering til sentrale myndigheter om hvordan jusen i denne saken bør anvendes.

– Vi stiller spørsmål ved den strenge juridiske vurderingen av denne hendelsen, der dette blir kalt en privat sammenkomst, og ikke et arrangement, sier ordfører Randi Eek Thorsen.

To døde og flere smittet

Det var i påsken, 26. mars, at et arrangement i den såkalte Kulturlåven på Gran ble holdt, med tittelen «Trump, Biden og veien videre for USA og verden».

I etterkant ble det kjent at flere personer var smittet av koronaviruset etter å ha deltatt på arrangementet.

Det var konspirasjonsteoretikeren og korona-fornekteren Hans Kristian Gaarder som ledet arrangement, der rundt 10 personer deltok. Gaarder var selv smittet, og døde tidligere i april.

Kommuneoverlegen i Gran bekreftet tidligere denne uken at det var korona som var årsaken til dødsfallet. Også en kvinne er død etter låvemøtet 26. mars.

Smitten spredte seg til flere kommuner etter arrangementet.

Kommunen anmeldte, politiet henla

Gran kommune anmeldte arrangementet til politiet, fordi de mente det hadde brutt med kommunens smittevernregler.

Fredag i forrige uke opplyste politiet i Innlandet at de ikke kommer til å etterforske saken videre.

Politiet sa at arrangementene ikke har vært i konflikt med smittevernreglene og at de i vurderingen har lagt vekt på at arrangøren er død.

– Vi undersøkte rundt låven og hvem som stod som arrangør. Vi konkluderte med at det ikke var et arrangement fordi det ble arrangert på privat eiendom, sa politiadvokat Elena Lindstad til NRK.

Ifølge politiet har det ikke vært andre personer involvert i planleggingen av arrangementene.

– Vi kjenner ikke til at flere personer var med på å arrangere, opplyste politiadvokat Elena Lindstad i forrige uke.

Et mulig hull i lovverket

Ordfører i Gran, Randi Eek Thorsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi stiller spørsmål ved om det er et hull i lovverket her, sier ordfører Randi Eek Thorsen.

– Det vil jo da være mulig for noen å ha en samling i en garasje, og dermed unngå betegnelsen «forsamlingssted».

Så langt har det ikke lykkes å få noen kommentar fra Innlandet politidistrikt om avgjørelsen i Gran kommune.