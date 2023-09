Godstog kjørte på personbil på Tynset – bilen skal ha blitt dyttet 30 meter

Et godstog skal ha kjørt på en bil på en liten overgang sør for Tynset sentrum, cirka klokken 18.47, fredag kveld.

– Den er blitt dyttet cirka 30 meter på skinnegangen og står der nå, sa operasjonsleder Haagen Løvseth ved Innlandet politidistrikt til NRK ved 19-tiden.

Det var to personer i bilen. Begge var ute av bilen og skal ha vært bevisste og oppegående. De to ble sendt til Tynset sykehus for sjekk.

– Det er ikke kjent at det er noe personskader, sa Løvseth ved 20-tiden.

Det har trolig ikke vært høy hastighet på toget inn mot stasjonsområdet, opplyser politiet.

Politiet jobber på stedet for å etterforske hva som har skjedd. Bilen skal være berget.

Bilen skal ha blitt flyttet 30 meter. Ved 20-tiden var bilen fjernet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Større trafikk på Rørosbanen etter «Hans»

Rørosbanen er foreløpig stengt mellom Alvdal og Tolga.

– Det er en av veldig mange planoverganger på Rørosbanen som er usikret, uten bom og lyd- og lysanlegg, sier Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor.

Det går både persontog og godstog på Rørosbanen, men flere persontog er erstattet med godstrafikken, i forbindelse med at Dovrebanen er stengt.

– Dette er noe vi har vært litt redde for på grunn av mer trafikk med godstog på Rørosbanen, sier Nordli.

– Vi oppfordrer folk som ferdes på disse planovergangene som stort sett er på private veger, om å være særskilt aktpågivende, rulle ned vinduet, se, høre og lytte etter tog.

Det er buss for tog for de som måtte bli rammet i kveld, forteller Nordli.

Dovrebanen ble stengt etter at ekstremværet «Hans» ødela Randklev bru.