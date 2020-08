Skulle satse på boliger i «indrefileten» ved Mjøsa. Så kom kalddusjen

Det var i 2016 at kommunen bestemte seg for å kjøpe tomta ved Mjøsas bredd.

«Noe av det ypperste Gjøvik kan by på til boligformål.» «En indrefilet i byen,» ble den såkalte Huntonstranda omtalt som.

Prislapp: 72 millioner kroner.

– Det største i min periode som ordfører, uttalte daværende ordfører Bjørn Iddberg til Oppland Arbeiderblad da kjøpet var et faktum.

Denne uka, over fire år senere, kom kalddusjen:

RISIKO: Sweco har boret seg ned i grunnen på tolv steder på Huntonstranda. De fant høye konsentrasjoner av gass. Foto: Sweco

En rapport gjennomført av konsulentfirmaet Sweco, som NRK har fått tilgang til, viser at grunnen er full av metangass.

Tomta er dermed er uegnet for boliger slik situasjonen er nå.

Saken ble først omtalt i Oppland Arbeiderblad.

Sammenlignes med Skedsmo

NRK har skrevet en rekke artikler om den såkalte deponi-skandalen i Skedsmo.

Sweco sammenligner området i Gjøvik nettopp med boligområdet i Skedsmo.

Her er det bygget boliger på en tidligere søppelfylling, og det er store problemer grunnet metangass i grunnen.

Stikkordene er gift som tyter opp av bakken, gass som siver inn i flere boliger, uforklarlige helseproblemer, hus som synker, og eksplosjonsfare.

USYNLIG SØPPEL: Det nedgravde søppeldeponiet i Skedsmo strekker seg over et stort område. Boligeierne gikk til sak mot kommunen og vant i første rettsrunde. Kommunen har anket til lagmannsretten. Foto: Thomas Martinsen / NRK Luftfoto

På Huntonstranda er det imidlertid ikke søppel som er problemet. Det er treflis.

Arkitektkonkurranse

For fire meter ned i grunnen på Huntonstranda, ligger det et digert lag med flis som produserer den skumle metangassen.

Grunneierne hadde imidlertid store boligplaner for området, før gassproblemene ble kjent.

Blant annet ble det utlyst en egen arkitektkonkurranse.

Vinneren, Urban Powers i København, stakk av med prisen og en pengepremie på 800.000 kroner, i juni 2018.

Foto: Katrine Hamre Sørlie / Norske arkitekters landsforbund

Nå blir det ikke noe av planene.

Mister inntekter

Det er seks grunneiere på Huntonstranda. I tillegg til kommunen, er det blant annet Gjøvik og omegn Boligbyggelag, GOBB.

Direktør Tom Søgård sier de mister store, framtidige inntekter ved at det ikke kan bygges boliger der.

De har hatt planer for boliger på Huntonstranda siden tusenårsskiftet, som fikk fart på seg da kommunen kjøpte en ny del av området i 2016.

Søgård omtaler rapporten, som han som grunneier har vært med på å bestille, som en kalddusj.

– Dette er surt. Vi har visst om at det var noe i grunnen der. Men at det var fire meter med putrende flis der, det visste vi ikke.

PARK OG FOTBALL: Ordfører Torvild Sveen (Sp) mener tomta kan brukes til fotballstadion eller parkanlegg. – Vi har allerede en fin mjøspromenade. Å utvikle et tilbud til alle som bor her, hadde vært en god utvikling. Foto: Hans Andreas Solbakken

Visste om deponiet

Nå håper Søberg at kommunen også vil kjøpe deres del av tomta, noe ordfører Torvild Sveen ikke vil ta en diskusjon på i media.

Sveen sier videre at han som ordfører ikke ser mørkt på at Hunton-stranda ikke blir et boligområde.

– Nei, vi har et evighetsperspektiv på utviklingen av Gjøvik. Jeg er ganske sikker på at vi får utviklet området uansett. Det blir ikke boliger her, det er for så vidt også en nyttig avklaring å få. For da kan vi komme med nye ideer, som vil glede Gjøviks befolkning.

– Burde dere ikke ha visst om dette FØR tomta ble kjøpt?

– Vi visste om deponiet av flis, men ingen var nok klar over omfanget av gass i grunnen her.