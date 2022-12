«Du! Sjå her, Lisbeth. Sjå kva eg har halde av til deg. Er den ikkje flott? Du kan ha han ved sidan av lenestolen».

Det seier karakteren Britt Pedersen i NRK-serien «Side om side» når ho gir ei diger stålampe til svigerdotter si, Lisbeth Berg.

Pedersen er meint å vere den stereotypiske svigermora. Ho som gir svigerdotter si ei rekke ting ho ikkje vil ha, og som kjem og går når ho sjølv ønsker.

Mange ler godt av denne karakteren. Alle eventyra, skrønene og vekebladfortellingane om svigermor set eit tydeleg preg på inntrykket vårt av vår ektefelle sin mamma.

Men kva er det med svigermødre som gjer at dei til alle tider har vorte latterleggjorde?

SVIGERMOR: Lisbeth og Frode pakkar ned hos Britt, men sterke kjensler skaper problem. Og svigermor Britt vil gjerne gi Lisbeth ei rekkje ting ho ikkje vil ha. Du trenger javascript for å se video. SVIGERMOR: Lisbeth og Frode pakkar ned hos Britt, men sterke kjensler skaper problem. Og svigermor Britt vil gjerne gi Lisbeth ei rekkje ting ho ikkje vil ha.

– Har skjedd noko nytt i kjønnsrollene

Sosiolog Gjertrud Sæter har dykka ned i svigermor-historiene. Faktisk har ho, som den første i Norden, doktorgrad på svigermødre.

– Ja, det er jo litt spesielt. Eg innrømmer det, seier ho.

Sæter var på jakt etter eit tema å skrive om i studiet «folkloristikk», som vil seie folkeminner. Under ein lunsj vart det fortalt mange svigermor-historier og plutseleg var det ein som sa: «Der har du temaet ditt!».

BOK OM SVIGERMOR: Sæter fekk etter kvart så mange svigermor-forteljingar, at ho ikkje kunne nøye seg med ei doktorgradsoppgåve. Det måtte bli bok òg. Foto: HEIDI REINHOLDTSEN

Sæter trur noko av bakgrunnen for at svigermor har fått ein slik negativ klang, er at ho forstyrra mannen då han skulle kople av etter jobb.

– Og så kjem han heim då, og der er svigermor. Han får ikkje kopla av, for ho sit i godstolen hans eller ligg i senga hans. Eller han blir fordriven til badekaret, og sjølv der får han ikkje vere i fred, for svigermor skal jo ta eit bad før ho legg seg.

Men no er biletet av svigermor i ferd med å endre seg litt.

Det er ikkje like mange vitsar om svigermor til mannen i media lenger. No er det like gjerne mor til mannen som er problemet – dersom ein ikkje er to kvinner i eit forhold, då.

– Her har det skjedd noko nytt i kjønnsrollene som gir seg utslag i måten dette stoffet kjem fram på, seier Sæter.

Sæter fann ut at den litt komiske svigermorfiguren kom inn i kulturen vår med industrialiseringa og flyttinga til byane.

– Ein fortel då om ein litt sånn latterleg svigermor som alltid er til stades. Og viss ho ikkje er til stades i heimen så er ho på tråden med dottera, eller ho er ein usynleg gjennomgangsfigur. Ein plagsam figur, rett og slett, seier ho.

SJÅ MEIR OM MENNS FORHOLD TIL SVIGERMOR: Eit program om menn, med menn og på menns premissar. Tema: Menns forhold til mor og svigermor. Du trenger javascript for å se video. SJÅ MEIR OM MENNS FORHOLD TIL SVIGERMOR: Eit program om menn, med menn og på menns premissar. Tema: Menns forhold til mor og svigermor.

Delte meiningar om svigermor

Vi har spurt folk på eit kjøpesenter i Gjøvik om kva forhold dei har til svigermor si.

Arild Christiansen beskriv forholdet som «femti-femti».

– Ho er real, men ho liker ikkje alt eg gjer, ler han.

– Har det vore litt usemje oppgjennom?

– Yes.

INGEN FEIRING MED SVIGERMOR I ÅR: – Korleis blir jula. Skal ho feirast med svigermor? – Nei, svarer Arild Christiansen. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Eg har hatt begge deler. Både bra og dårleg, seier Miriam Hermanrud.

– Eg har ei heilt fantastisk svigermor, eg, seier Anne Lene Vaslien.

FORNØGD: Mor og dotter Unn Toril Vaslien og Miriam Hermanrud er svært fornøgd med svigermødrene sine. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Svigermor er noko ein får med på kjøpet. Det er sjeldan ein vurderer dei opp mot kjerringemnet. Eg har vore heldig, eg. Men det er mykje ein ikkje burde seie, seier Hans Christian Medlien.

Har du et godt forhold til din svigermor? Ja, veldig! Tja. Helt OK. Nei! Ikke særlig… Vis resultat

Korleis «takle» svigermor?

Men kva skal til for å komme betre overeins med svigermor? Og er det eigentleg svigermor som er problemet?

Her er fem tips til deg frå psykolog Peder Kjøs:

RÅD OM SVIGERMOR: – Du kan ikkje utan vidare forvente at partnaren din skal vere like entusiastisk – eller like forståingsfull og overberande – som deg, seier psykolog Peder Kjøs. Foto: Privat foto

Ein viktig gjest: – Aller først tenker eg det er betre å ikkje «takle» svigermor, i alle fall ikkje ei hard takling. Tenk heller på henne som ein viktig gjest, som mora til partnaren din, enn som eit problem eller ein slags motstandar.

– Ei bestemor: – Hugs at vitsane og mytane om svigermor stammar frå ei tid då svigermor hadde makt til å sette standarden for alt innanfor husarbeid, barneoppseding og val av partnar. Slik er det ikkje lenger. No er ho ikkje ein sjef og ein trussel, men kan vere ein praktisk og emosjonell ressurs. Rolla som bestemor har komme meir fram enn den gamle svigermor-rolla. Så tenk heller på henne som ei bestemor enn som ei svigermor.

– Hald nok avstand: – Som med andre gjester er det greiast for alle at kontakten ikkje blir for langvarig og heller ikkje for tett. Det kan høyrest idyllisk ut å vere mykje saman, men eigentleg treng dei fleste vaksne ein god del privatliv. Ikkje legg opp til mange overnattingar, særleg ikkje viss det blir trongt og upraktisk.

– Set pris på henne: Når svigermor engasjerer seg i det huslege gjeld det å finne ein balanse der du og kjernefamilien din ikkje blir dirigert og overkøyrd, men der du og dei heller ikkje avviser ei svigermor som kanskje har eitt og anna å bidra med. Vis at du set pris på det ho bidreg med.

Ha respekt: – Hugs at svigermor di er mora til partnaren din. Dei emosjonelle banda mellom dei to har røter langt tilbake, til lenge før di tid. Prøv å ha respekt for dette forholdet og dei kjenslene og den historia som følgjer med dette

Kva med svigerfar?

Svigerfar har ikkje blitt like latterleggjort som svigermor. Men kvifor?

– Han skygger banen. Han er skåna. Eg trur det har mykje med kjønnsroller å gjere, seier Gjertrud Sæter.

– Burde nokon tenke på svigerfar, og ta doktorgrad på det?

– Det er påfallande at han er så lite representert i dette materialet at han slepp så lett unna. Ein doktorgrad på det hadde nok ikkje vore så dumt, seier ho.