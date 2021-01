– Plutselig ble isen og grunnen borte under meg. Da lå jeg og kavet i vannet, helt uten forvarsel. Det var så dypt der, at jeg nådde ikke bunnen eller noen ting.

Det forteller Kåre Egil Kvilten.

NVE ber deg sjekke isen ekstra grundig i år.

– Skjedde plutselig

Han og kona Berit Sorkmo var på skogstur med truger ved Sorken i Engerdal den 2. januar i år.

Man skulle kanskje tro at det i Østerdalen, den kaldeste delen av det oftest kaldeste fylket, Innlandet, var sikker is i januar.

Men så er det helle ikke her.

Ekteparet gikk på Tolgebekken, et sted der Kåre Egil hadde gått på skøyter tidligere i vinter, da han plutselig gikk gjennom isen. Med truger, sko og klær ble det veldig tungt å komme seg opp igjen.

– Da jeg prøvde å dra meg opp på isen igjen, gikk det bare i stykker rundt meg, sier han.

Løypemaskiner synker gjennom

Det er usikker grunn på mange vann og myrer i landet nå.

Det har spesielt de som kjører opp skiløyper fått merke. Mange løypemaskiner og tråkkemaskiner har gått gjennom isen eller kjørt seg fast i snøsørpe og vann.

– Det har vært veldig mange som har gått gjennom. De kjører på myr og nå har det ikke islagt seg så godt som det pleier, og da tåler de ikke en så tung tråkkemaskin.

Det sier isekspert i NVE, Ånund Kvambekk.

Denne løypemaskin har kjørt seg fast i en råk på Flishøgda i Elverum. På bildet ses f.v. Terje Grønbekk, Hans Hammer og Hans Harviken. Foto: Thor Bergerengen

Ansvarlig for løypekjørerne på Flishøgda i Elverum, Thor Bergerengen, kan skrive under på at det er vanskelige forhold i år. Han kjører blant annet opp løyper fra Trysilvegen og oppover.

– Det gikk ganske greit de første meterne og så gikk det bare nedover og nedover. Da var det bare en ting å gjøre; å få rygget seg ut igjen så fort som mulig, sier han.

– Det har vært verre i år enn tidligere år. Veldig vått ute i naturen, sier løypekjøreren.

Reddet av konas skistaver

Her gikk Kåre Egil Kvilten gjennom isen, helt uten forvarsel. Han nådde ikke bunnen og vet ikke om han hadde klart å komme seg opp igjen uten hjelp. Foto: Kåre Egil Kvilten

Kåre Egil Kvilten priser seg lykkelig over at kona Berit Sorkmo var med ham på turen i Engerdal da han gikk gjennom isen. Han vet ikke om han hadde klart å komme seg på land uten hjelp fra henne.

– Jeg er kjempeglad for at hun var med. Hun rakte meg stavene, så jeg fikk hjelp til å dra meg opp igjen, forteller han.

Han var ganske så sikker på at det var trygg is der, siden han hadde gått på skøyter der tidligere på vinteren. Nå har han fått mer respekt for å gå på islagte vann.

– Det er klart en føler det, når en plumper uti slik. Jeg oppfordrer alle til å være forsiktige og undersøke isen før de går utpå. Ha med ispigger, sier Kvilten.

Unngå steder med rennende vann under isen

Ånund Kvambekk i NVE bekrefter at det er viktig å sjekke nøye i år.

En mild høst og mye regn har ført til sen islegging, og isforholdene over hele landet er svært variable.

Snøen gjør ikke islagte vann noe tryggere. Det kan tvert i mot være omvendt. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den Norske Turistforening

Snøfall mange steder i jula kan ha gjort det enda mer utrygt.

– Det som har betydning er hvordan isen var før snøfallet. Hvis isen var tykk og solid før snøfallet, så vil den fortsatt være tykk og solid etterpå. Bortsett fra alle steder hvor det renner vann under isen, sier Kvambekk.

Der det renner vann under isen vil vannet bidra til en viss smelting nedenfra. Og når snøen isolerer på toppen, kan det smelte enda mer.

Kvambekk råder derfor folk til unngå steder med rennende vann under isen.

Og hvis isen ikke var trygg før snøen kom, så er den neppe trygg etterpå heller.