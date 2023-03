Dei siste åra har talet på dyr som blir påkøyrd av motorkøyretøy auka kraftig.

Berre i fjor vart over 13.000 elg og rådyr meldt inn som påkøyrt av anten bil eller tog, viser tal frå Hjorteviltregisteret.

I gjennomsnitt vart 35 dyr påkøyrde kvar einaste dag.

På E6 i Stange har viltnemnda måtte rykkje ut gong på gong for å fjerne eller avlive dyr som hadde forvilla seg ut i vegen.

Men for vel eitt år sidan vart det gjort grep. Og det har vist seg å fungere.

No kan det bli aktuelt å prøve det same fleire stader.

PÅKØYRD: Talet på dyr som blir påkøyrd i trafikken aukar kvart år. Foto: Jørn Harald Sørlie

Stort behov for tiltak

– Det er klart det er godt å sleppe alle utrykkingane, seier leiar i viltnemnda, John Terje Johansen.

På strekninga på E6 i Stange fekk viltnemnda omtrent 25 meldingar om dyr innanfor viltgjerdet i løpet av ein sesong.

Men for vel eitt år sidan vart ei ferist på 4x12 meter sett opp. Sidan har berre eitt dyr gått ut i vegen.

Det var stort behov for tiltak på strekninga, for å unngå at desse dyra skulle bli påkøyrd.

– Det seier seg sjølv kva som kan skje når folk kjem i 110 kilometer i timen, og plutseleg hoppar det noko heilt uventa ut i vegen. Det kan få katastrofale følgjar, seier Johansen.

Ifølgje han har mange triste lagnader, både for dyr og menneske, vorte unngått etter at dei fekk på plass ferista.

TRIST LAGNAD: Når man kjem i 110 km/t kan det få katastrofale følger om noko plutseleg hoppar ut i vegen, seier Johansen. Foto: Jørn Harald Sørlie

Eit større prosjekt

Bjørn Inge Holter er prosjektleiar i Statens vegvesen. Han fortel at ferista er ein del av eit større prosjekt for å skape tryggare køyreforhold på strekninga.

Derfor har ikkje prosjektleiaren konkrete tal på kor mykje ferista har kosta.

Han presiserer likevel at kvar einaste krone er verd det:

– Alle ulykker vi kan unngå med viltpåkøyrslar er ei god investering.

BEHOV: Holter fortel at det var eit stort behov for tiltak, basert på tala Statens vegvesen får frå viltnemnda. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Det er ikkje berre i Stange det blir gjord tiltak for å hindre viltpåkøyrslar. I Tokke kommune i Telemark bruker dei snøskuter:

Aktuelt fleire stader

Prosjektleiaren fortel at Statens vegvesen er veldig takksame for samarbeidet dei har med viltnemnda og entreprenørane for å finne gode løysingar som kan hindre viltulykker.

No kan det bli aktuelt å tenkje på same løysing fleire stader.

GIGANTISK: Ferista er heile 4x12 meter stor, og er truleg det største Vegvesenet har laga. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Sjølv om ferista er full av is og snø om dagen tyder ting på at dyra ikkje går over den, fortel leiar i viltnemnda John Terje Johansen.

Om det er slump, eller om det er fordi dei trakkar på metall, er ikkje Johansen sikker på.

– Men det har gått veldig bra. Overraskande bra, seier han.

Håvard Lonbakken er produksjonsleiar i Lonbakken mekaniske verk, som har laga den gigantiske ferista.

– Det er utan tvil den største vi har laga. Eg trur faktisk det er den største i heile verda, seier han.

ARTIG: Lonbakken synast det er stas at den store ferista har funka så bra. Foto: Privat

Produksjonsleiaren synast det er godt å sjå at den fungerer.

– Vi hadde ikkje rekna med så stor suksess. Det er jo i ein heilt annan liga, så det er kult å sjå at det har gått så bra.

No prøver bedrifta å utvikle ferista, for dei ser at behovet er stort.

– Det er noko som fungerer for å hindre påkøyringar. Eg håper det blir aktuelt å lage fleire, seier han.