– Jeg tror også det er fint for folk å se at det går dyr i området. Jeg tror dette er en gladsak for Åsnes, sier fungerende ordfører, Rune Sørlie.

De har leid inn geitene for at de skal beite ned områder med mye gress og buskas, men også for å skape trivsel for folk.

Målet er å få et fint kulturlandskap. Men det skader ikke at det går i hop økonomisk også.

– Vi betaler for å ha geitene her i noen uker. Men det er vesentlig rimeligere enn om vi skulle gjøre manuelle tiltak med ryddesag og sprøytemidler, sier kommunedirektør Otto Langmoen.

Kommunedirektør i Åsnes, Otto Langmoen og fungerende ordfører Rune Sørlie. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fikk geiter i bryllupsgave

Paret som eier geitene fikk dem i bryllupsgave. Det var de som kom opp med ideen om å leie dem ut. Etter at de tok over gården etter besteforeldrene til Malin har geite-utleie blitt en del av Støa gårdsdrift.

– Vi fikk to geiter som kjæledyr i bryllupsgave. Nå har vi 20 geiter og driver og bygger fjøs, sier Malin Olsen Støa.

For businessen går bra. Etterspørselen etter geitene er stor. Derfor planlegger de å skaffe seg enda flere.

– Vi er fullbooket denne sommeren. Og så har vi fått så mange forespørsler at vi har venteliste for neste sommer og noen år framover.

I Åsnes brukes geiter som gressklippere Bjørn Opsahl

Stillegående og koselige

Nå «jobber» geitene i en bratt og ulendt skråning mellom et boligfelt og jernbanesporet på Flisa.

Ivar Kulseth ser dem fra boligen sin og synes det både er god underholdning og veldig trivelig.

– Ja, det må jeg si er veldig fint. Og det durer ikke av dem. Stille og rolig. Så det passer oss utmerket.

Han forteller at skråningen har blitt ryddet hvert tredje år. Men det er vanskelig å finne noen til å gjøre jobben med motorsag i det bratte terrenget. For geitene derimot, er terrenget helt perfekt.

– De gjør en kjempejobb. Det er helt overveldende hva dem gnager. Så dette tror jeg blir veldig bra, sier Kulseth.

Når geitene er ferdige i denne skråningen, skal de beite ned et villnis som kommunen eier ved siden av flere omsorgsboliger.

I Åsnes er det foreslått flere alternativer til gressklipping denne sommeren: Venstre-politiker ber folk slutte å klippe plenen

Geitene er GPS-merket og har utstyr som kontrollerer hvor de kan gå. Ivar Kulseth synes det er veldig trivelig med geiter som stillegående gressklippere ved eiendommen. Geitene kommer til i områder der det er vanskelig å klippe gresset med klipper eller sag.

Ingen fare med potteplantene

Kommunen har foreløpig bare leid inn geitene for denne sommeren. De skal evaluere prosjektet og se om det får ønsket effekt, noe kommunedirektøren har stor tro på.

– Jeg tente på ideen med en gang. Og det er jo sprekt av en kommune å inngå en avtale med geiter i sentrum. Det blir en liten gimmick da, sier han.

Og håper det blir tatt godt imot av både innbyggerne, næringslivet og turistene.

Selv om geitene går fritt i ganske tettbygde strøk, behøver ingen å være redd for blomsterbedet eller hagen sin. Geitene er nemlig GPS-merka og utstyrt med et system som stopper dem fra å gå steder de ikke skal.

– Det har gått bra. De prøvde seg på et epletre som sto på utsida her, men det har gått bra, ja, foreløpig, sier nabo Ivar Kulseth.

Fantastisk respons

Malin Olsen Støa og Simon Andersson Støa visste at det kunne være et marked i områder hvor mye av landskapet gror igjen.

Men de hadde ikke sett for seg at geitene skulle bli en så innbringende business da de fikk to i bryllupsgave. Nå er de kjempefornøyd.

– Det er jo helt fantastisk at det er et marked for dette, sier Malin. At det skulle ta av såpass hadde vi ikke trodd, sier Simon.

Og Innovasjon Norge liker prosjektet deres så godt, at de har fått støtte til å bygge det nye geitefjøset.