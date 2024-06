Fredag morgen skulle familiefaren fra Gran på Hadeland kjøre til jobben. Som vanlig tok han riksvei 4 nordover.

Etter en liten stund bak rattet ble Wien oppmerksom på en personbil som kom mot ham i motsatt kjøreretning – altså på feil side av autovernet som skal skille møtende trafikk.

– Det er jo skummelt da. Får du en krasj i den hastigheten, så er jo det ganske farlig. Det kan jo bli store skader, sier 42-åringen til NRK.

Det var avisa Hadeland som først skrev om saken.

Fartsgrensen på stedet der hendelsen skjedde på Jaren er 90 km/t. Heldigvis gikk det hele bra fordi Wien lå i høyre kjørefelt. Han forteller at flere biler blinket for å varsle.

Familiefar Geir Olav Wien sier det nok var flaks at hendelsen endte så godt. Foto: Privat

– Det var jo flaks. Jeg hadde jo akkurat kjørt forbi et par biler litt før i venstre fila. Da kan du tenke deg hva som hadde skjedd hvis det hadde smelt der! Litt flaks må man ha i uflaksen, sier han.

Filmet det som skjedde

Den farlige hendelsen ble fanget opp på to videokameraer, såkalte dashbordkameraer, som Wien har installert i bilen sin og som peker både forover og bakover.

Ifølge tidsangivelsen på videoene skjedde den farlige situasjonen klokka 0719 om morgenen fredag.

42-åringen sier han ikke har meldt ifra til politiet.

– Jeg blinket jo på bilen og så at den kjørte av riksveien. Da anså jeg at faren var over. Hadde jeg sett at bilen fortsatte, så hadde jeg ringt politiet med en gang, sier han.

Ukjent for operasjonssentralen

Operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Atle Bernhoft von Obstfelder, sier at de ikke har registrert en slik hendelse i sine logger.

– Men jeg må ta høyde for at lokalt politi på Hadeland kan være varslet og kjenner saken. Hvis ikke, vil man lokalt kunne ta en vurdering av saken på mandag vil jeg tro, sier han.

Generelt så oppfordrer han folk om å melde ifra til politiet om farlige hendelser som kan være straffbare.

NRK har vært i kontakt med en bileier som står registrert med et skiltnummeret som tilsynelatende fremkommer på bilen på videoen.

Vedkommende sier at hendelsen er totalt ukjent.

Også tidligere har det vært tilfeller flere steder i landet der bilister tar feil og kjører i gal kjøreretning på motorveg.

Men det hører til sjeldenhetene at noen gjør det med vilje, som i denne saken fra Vestland i fjor: