Garanterer at det blir Birken i vinter

Koronaen en stopper for de tradisjonelle Birken-arrangementene i 2020. Hittil er cirka 2000 påmeldt til rennet i mars. Og nå garanterer Birken-sjef Eirik Torbjørnsen at alle som vil gå, skal få gå på et eller annet vis.

Over flere dager

Men han sier det er utenkelig å se for seg at 15.000 skal gå over fjellet på en dag.

– Hvor mange puljer vi kan starte med godt mellomrom og uten at disse blandes i løpet av en to eller tre dager, det må vi komme tilbake til. Men det blir et minimert arrangement sammenlignet med hva vi er vant til.

Men Torbjørnsen garanterer at alle skal få gå Birken i en eller annen form. Det skal skje blant annet ved såkalt "QR-kode" der man kommer fram til en QR-kode, tar et bilde på mobilen og får identifisert porsjonen sin. Det blir en form for innsjekking.

Dette opplegget skal skje i perioden 6. februar til 7. mars.

"QR"-opplegget ble også brukt på Birkebeinerløpet og Birkebeinerrittet i år.

– Det hadde vi såpass stor suksess med at vi ønsker å videreføre det i vinter, sier Torbjørnsen som lover nykjørte løyper.

– Ikke merke

FOR TIDLIG: Eirik torbjørnsen sier det er Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Mange har brukt det å ta merke som en motivasjon. Den tida er i ferd med å bli borte.

– Det er veldig mange som har Birken som treningsmål og vil konkurrere med seg sjøl. Merketiden er viktig for mange, men det er nye generasjoner av unge mosjonister som kommer opp der tida og merket ikke se så viktig. For de er det å komme seg ut, få en opplevelse, ha mye kos viktig.

Sjøl om smittevern er viktigst, er det viktig for Birken å unngå flere avlysninger.

– Det er viktig å vise at vi lever og er der. Birken betyr mye for hele Innlandet.