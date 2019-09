– Vi får faktisk brilleskille her. Det ser nesten ut som vi har fått skjegg, ler alpinist Elisabeth Grimkelsrud.

På Galdhøpiggen sommerskisenter har de nettopp åpnet for sesongen.

Det er over én måned før andre skisentre normalt starter opp heisene.

Dropper resten av Europa – strømmer til Norge

Det er stor etterspørsel etter gode treningsforhold, og trenerne mener anlegget under Galdhøpiggen utkonkurrer Mellom-Europa akkurat nå.

STRØMMER TIL: Alpinister prioriterer disse spektakulære forholdene i Jotunheimen. Foto: Even Lusæter / NRK

– Vi velger å være her oppe på dette tidspunktet. Det er her det er best, sier alpintrener Sondre Wisted-Thu i Ready.

Idrettslaget startet ny sesong i mai, og har siden da vært på ski både i juni og august. Nå i september valgte de Galdhøpiggen som treningssted.

– Slik det er her nå er det helt konge, sier Wisted-Thu.

Sammen med over 600 andre alpinister har de reist fra øvrige deler av Europa for å trene på norsk snø.

Det er gledelig for driverne på sommerskisenteret, for tidligere i år opplevde de det stikk motsatte.

Sommeren smelta vekk

MÅTTE STENGE: Snøen forsvant ved Galdhøpiggen sommerskisenter. De måtte stenge for både klubbgjester og andre besøkende tidligere i år. Foto: Even Lusæter / NRK

Til tross for strålende forhold nå, har sesongen ikke bare vært enkel. Tidligere i sommer måtte de stenge på kort varsel, fordi det ble for varmt i været. I april måtte de flytte hele heistraseen lenger inn på breen, fordi den hadde smeltet så mye.

Siden 2006 har breen smeltet 8 meter.

Likevel, nå som nysnøen er på plass og alpinistene strømmer til, ser daglig leder Per Arne Vole muligheter for at sesongen ikke blir helmørk likevel.

– Med riktig vær i noen uker nå, så får vi igjen for arbeidet med heisflyttingen. Da kan det bli en bra sesong tross alt, sier Vole.

GLISER BREDT: Per Arne Vole og Vidar Stee, henholdvis daglig leder og driftsleder ved GPSS, kunne smile fra øre til øre i helgen da over 600 alpinister inntok heisene. Foto: Even Lusæter / NRK

Dette stiller seg i sterk kontrast med da NRK snakket med han i vår:

– Vi klarer delvis å holde det i sjakk med å produsere snø, dytte snø inn fra rundt breen og legge på duker om sommeren så det ikke smelter bort, sa en frustrert Vole i april.

De andre sommerskisentrene her i landet måtte også stenge tidligere enn planlagt på grunn av varmen i sommer. På denne tiden av året er det normalt kun Galdhøpiggen som har åpent.

– De er i en særegen posisjon sånn sett, med høyden der oppe som tillater slike forhold, sier Tom Erik Finnerud ved Folgefonna (Fonna Glacier Ski resort).