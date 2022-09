Tre busser kjørte opp til Jotunfjell leirskole med 120 elever før raset gikk på onsdag. Bussene kom seg ikke ned igjen samme veg.

– To av bussene kjørte om Sogndal for å komme tilbake til Lom. Den tredje hadde ikke nok drivstoff, så den ble stående der, forteller lærer på leirskolen, Bjørg Lund.

De som skulle hjem fra jobb onsdag ettermiddag tok beina fatt forbi rasstedet.

Diger steinblokk

Raset gikk på fylkesveg 55 i Bøverdalen litt etter klokka 10 onsdag formiddag. Den populære turistvegen over Sognefjellet er nå stengt litt øst for bygda Galdesand.

Det vil ta flere dager å rydde opp.

Geologer har funnet en steinblokk på rundt 50 kubikkmeter oppe fjellsida som må fjernes.

RAS: Her har steinene løsnet fra fjellsida og rast ned på vegen. Foto: Innlandet droneberedskap, Morten Hammeren

– Steinblokken må tas ned, før arbeidet med å rydde vegen kan begynne, sier byggeleder Andreas Sande Lien i Innlandet fylkeskommune.

Et område 150 meter over vegen må sikres og utstyr rigges.

– Når vi har fått ned ustabile steiner og jordmasser, vil det ta litt tid å fjerne rasmassene fra vegen. Det er også skader på vegdekke og rekkverk, som må repareres før det kan gå normal trafikk der, sier Sande Lien.

Han tror ikke det blir mulig å åpne vegen denne uka og sier ryddejobben trolig vil pågå ut i neste uke.

TAR TID: Byggeleder i Innlandet fylkeskommune, Andreas Sunde Lien, sier det er mye som må sikres og ryddes før vegen kan åpnes igjen. Foto: Even Lusæter / NRK

40 mils omveg

De 120 elevene og lærerne som er på leirskolen akkurat nå skal hjem igjen fredag. De får en lang hjemreise.

– Vi har busser som skal ned att til Oslo i morgen, så de må nok kjøre om Sogndal, sier lærer på leirskolen, Bjørg Lund.

En omveg på 40 mil.

– Ja, det blir i alle fall mange timer ekstra for en sjuendeklassing i buss.

Elevene var ute på tur i dag og Bjørg Lund tror ikke de tenker så mye på hjemturen. Det er verre med de som skal til leirskolen neste uke.

De må vente til vegen blir åpnet igjen og kan i verste fall miste hele oppholdet sitt.

BEKYMRET: Lærer på leirskolen, Bjørg Lund, er bekymret for beredskapen og avstanden til lege mens vegen er stengt. Foto: NRK

Beredskap

Folk som bor overfor raset i Bøverdalen har problemer med å komme seg på jobb og skole. Det er ingen omkjøringsveger i retning Lom.

Men folk er løsningsorienterte og mange kommer seg forbi ved å gå på den andre siden av elva og bli hentet med bil der.

Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø, sier kommunen har beredskap på plass i tilfelle akutte situasjoner.

ØDELEGGELSER: Steinraset dekker hele vegen og har gjort store skader. Foto: Even Lusæter / NRK

Langt til lege

Nettopp akutte situasjoner, sykdom eller skade, er det som bekymrer lærerne på leirskolen mest.

– Nå er det Gaupna og Sogndal som er det nærmeste som har legekontor.

Det er en kjøretur på litt over to timer til Gaupne to og en halv time til Sogndalsfjøra.

AVSTANDER: Steinene har løsnet høyt oppe i fjellsida. Eneste «omkjøring» er å kjøre om Sogndal på den andre siden av fjellet. Foto: Innlandet droneberedskap, Morten Hammeren

Leirskolen hadde et møte om beredskapen torsdag morgen. Bjørg Lund sier de er glade for at det er mulig å ringe luftambulansen hvis det er noe alvorlig.

– Det er klart det er stress at du ikke kan komme til doktor, det er såpass lang tid vi har til vanlig også da ned til Lom og Otta, så vi kjenner på det ja, sier Lund.