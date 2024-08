Det var i går det ble kjent at det er kommet et varsel mot partilederen i KrF, etter opplysninger fra kilder til NRK.

Partiet bekreftet at det var et varsel, men ikke hvem varselet rettet seg mot. Sentrale personer i KrF sa til NRK at det er en vanskelig situasjon i partiet.

I dag bekrefter flere fylkesledere at det handler om Olaug Bollestad og hennes lederstil.

En av dem, Jytte Sonne i Innlandet KrF, har selv ikke har hørt at det skulle være noe misnøye med partileder Bollestad.

– Jeg har ikke registrert at det har vært noe misnøye mot henne internt, og jeg har heller ikke hørt at noen av fylkeslederne skulle ha uttrykt dette, sier hun.

Olaug Bollestad er sykmeldt fram til 31. august Foto: William Jobling / NRK

– Svært overraskende

Jytte Sonne sier at varselet derfor kommer svært overraskende på henne.

– Vet du hvem varselet er kommet fra?

– Nei, det vet jeg ikke.

Hun forteller at det er generalsekretæren som nå skal håndtere varselet videre, og at det blir en sak i sentralstyret neste uke.

Jytte Sonne sitter i landsstyret, men ikke i sentralstyret.

Flere andre fylkesledere sier også til NRK at de ikke har noe utsette på Bollestad og hennes lederstil.

Olaug Bollestad har vært sykemeldt siden starten av juni.

KrF-ordførere venter på mer informasjon

KrF-ordfører Tarjei Andreas Draugedal i Kviteseid sier at «dette er en trist sak»

– Vi må etter hvert må få mer informasjon om saken, jeg vet ikke mer enn det som står i media.

​​​​​​​Morten Haraldstad, ordfører for KrF i Evje. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Morten Haraldstad, som er ordfører for KrF i Evje, sier det er Bollestad som er lederen og det er ikke behov for noe mer avklaring rundt det.

Han legger til at han regner med at det kommer mer informasjon, og at saken håndteres på en profesjonell måte.

– Jeg er redd for at varselsaken er skadelig for partiet på lengre sikt, men har tiltro til at ledelsen behandler den som de skal, sier KrF-ordfører Elisabeth Hammer i Siljan kommune i Telemark.

Flere fylkesledere slår ring om Bollestad

– Jeg har aldri oppfattet Olaug som annet enn raus, omsorgsfull og inkluderende. Varselet er overraskende for meg, sier Eva Høili, som er fylkesleder i Akershus.

Også fylkeslederen i Finnmark, Erling-Christoffer Suhr, gir KrF-lederen gode skussmål.

– Jeg er selv relativt fersk som fylkesleder, men av min korte erfaring har jeg kun positiv oppfatning av Bollestad, sier Suhr.

Fylkeslederne i Trøndelag og Troms, Geirmund Lykke og Irene Sørensen, sier begge at de har full tillit til Bollestad.

– Jeg har ikke personlige erfaringer som understøtter varslingssaken og har full tillit til Olaug. Jeg håper hun raskt kommer tilbake, sier Lykke.

Sykmeldt partileder

Generalsekretær Ingunn Ulfsten i partiet vil ikke opplyse hvem varselet er rettet mot.

– Vi kommenterer aldri på personalsaker i mediene. På generelt grunnlag kan jeg bekrefte at KrF nå har et varsel som behandles i tråd med våre rutiner. Jeg gir ingen ytterligere kommentarer utover det, sier hun til NTB.

KrF-leder Olaug Bollestad er sykmeldt fram til 31. august og er ikke å se på partilederdebatten på Arendalsuka i kveld. Hun har vært sykmeldt siden før sommeren.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.