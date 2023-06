Funn av død person på Lillehammer

Politiet fant torsdag en død person i området ved Balbergkampen i Lillehammer. Vedkommende som er funnet passer beskrivelsen til en savnet mann i 20-åra.

– Politiet mottok tips fra en turgåer torsdag om at det lå noe blått i et område ved Balbergkampen, og en politipatrulje reiste til stedet. Det ble kort tid etterpå gjort funn av en død person som var ikledd blå jakke og røde sko, sier seksjonsleder Ragnhild Ouren for etterforskning ved Lillehammer politistasjon.

Politiet har begjært obduksjon av personen. Pårørende er informert om at politiet har gjort funn av en død person som passer signalementet til mannen i 20-åra.