Funn av død person etter brann i Åsnes

Det melder politiet i en pressemelding.

– Personen er rutinemessig sendt til obduksjon. Det er grunn til å tro at personen som er funnet er den samme personen som ble meldt savnet etter brannen, sier tjenestestedsleder ved Flisa lensmannskontor, Mathis Briskerud.

Politiet fikk melding om brannen søndag 12. september kl. 17.37. Det ble iverksatt etterforskning i saken og politiet jobber fortsatt med å finne årsaken til brannen.

De pårørende i saken er orientert om funnet.

Fullstendig nedbrent

En person som var registrert som beboer på stedet ble meldt savnet etter brannen.

Operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Per Solberg fortalte søndag kveld at de hadde vært i kontakt med den savnedes pårørende og naboer.

– Vi har vært i kontakt med de vi mener kan kjenne til hvor vedkommende kan være. Det har ikke medført at vi har klart å komme i kontakt med ham. Så vi frykter jo at han kan være omkommet i brannruinene, sa Solberg.

Han beskrev også huset som fullstendig nedbrent, og at det derfor ikke var mulig å gjennomsøke brannruinene søndag kveld.

– Vi vil holde vakt der i natt og starte søk på branntomta i morgen formiddag, sa Solberg søndag kveld.

Innsatsleder i brannvesenet, Stein Gunnar Frosterud, fortalte samtidig at huset var et eldre bolighus og bekrefta at det var helt nedbrent.