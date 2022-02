Må sende heim ungane fordi lærarane er koronasjuke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med 25 prosent av staben ute med korona og anna sjukdom, samt ein skrapa vikarpool, hadde barneskulen på Lillehammer ikkje noko anna val enn å sende elevane heim denne veka.

Det synest rektor Laila Owren er leit no som ungane endeleg kunne komme tilbake på skulen etter nesten to år med heimeundervisning.

– Vi prøver verkeleg hardt for å få det til å henge saman. Men denne veka har det ikkje vore mogleg å få det til å gå opp for 5. klasse.

5.-klassingane Amanda, Alfred og Aksel er derimot så vande med heimeskule at dei ikkje bryr seg så mykje om at lærarane deira har korona.

– For eksempel er det fint å ikkje måtte sitte på plassen min akkurat når timen startar, det er ikkje nøye om eg kjem 5 minutt for seint, seier Amanda.

Lillehammer-skulen er ikkje åleine om det høge sjukefråveret.

Over heile landet

Helsemyndigheitene trur at sykefråværet kan stige til 20 prosent dei næraste vekene. I enkelte kommunar og avdelingar er dei allereie der.

Fleire kommunar NRK har vore i kontakt med, seier at skulesituasjonen no er ustabil.

Grunnskulesjef i Vestre Toten, Ivar Michael Jahr, seier pandemien set veldig preg på nokre skular.

Ved Raufoss skule har nokre klassar hatt heimeundervisning denne veka. Mange lærarar har køyrd dobbelt – altså med elevar både digitalt frå heime og i klasserommet.

Også i Kongsvinger er smittetrykket og sjukefråveret rekordhøgt.

– Og det held fram å auke, seier Jan Egil Pettersen, kommunalsjef for Oppvekst og læring.

Førre veke skreiv Dagsavisen at to av ti Oslo-skuler har så høgt sykefråvær blant dei tilsette at dei kallar situasjonen som kritisk.

Lærar for 90 elevar

Omlag 1/4 av dei tilsette på skulen på Lillehammer har enten korona sjølve, har ungar med korona, eller har fråvær av andre årsaker.

Nå er det igjen to lærarar til å undervise dei 90 elevane i femteklasse.

Ei av dei er Lene Haraldsen som administrerer elevane på heimeskulen frå eit tomt klasserom.

– Brøkrekning for 90 elevar var krevjande. Da rakk eg verkeleg ikkje å svare på alle spørsmåla som kom, vi måtte ta det i ettertid.

STOR KLASSE: Lene Haraldsen administrerer 90 elevar på heimeskule gjennom dagen. Det er mykje å halde styr på. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Rektor Laila Owren rosar Lene og dei andre tilsette som står på for å få skuledagen til å henge i hop.

– Vi legg eit puslespel kvar dag. Flyttar lærarar dit det trengst, og vi bruker mykje tid på å skaffe vikarar. for 5. klasse.

FIKSAR OG ORDNAR: Rektor Laila Owren ved Nordre Ål skole i Lillehammer bruker mykje tid på å få nok lærarar til å halde undervisninga i gang. Målet er å ha elevane på skulen. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Korona-toppen

Skulesjef Trond Johnsen i Lillehammer måtte avlyse rektormøtet denne veka. Alle var travelt opptatt med å fikse skuledagen på sin skule. Skaffe vikarar og flytte lærarar til dei klassene der behovet er størst.

– 30 prosent av elevane i Lillehammerskulen har, eller har hatt, korona frå jul og fram til nå. Nå ser vi at fråværet aukar mest hos dei tilsette.

DET KAN BLI MEIR: Skulesjef Trond Johnsen trur sjukefråveret blant tilsette i Lillehammer-skulen kan blir enda høgare enn nå. Han rosar rektorane som står på for å få skuledagen til å henge saman. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Johnsen seier at rektorane jobbar knallhardt for å få kvardagen til å henge saman, og han roser dei for innsatsen dei gjer. Han håper smittetoppen snart er nådd, men er budd på at det kan vare nokre veker til. Og at fleire klasser kan bli sendt heim.

UTESKOLE: For femteklassingane går det heldigvis greitt å vere heime no. Amanda, Alfred og Aksel har ekstra longa når det er heimeskule og har møttest på leikeplassen i nabolaget. Foto: Inger Johanne Solli / NRK