Fugler har overtatt badeplass i Hamar

Langs Mjøskanten i Hamar sentrum har kommunen de siste årene jobbet hardt med å tilrettelegge for både kulturliv, restauranter og friluftsliv.

Men det er ikke bare mennesker som trives i området. I sommer har store mengder fugler slått seg ned på en av de tilrettelagte badeplassene.

Avføring i vannet har ført til så stor oppblomstring av bakterier at stranda har vært stengt for bading i nesten hele juli.

Da NRK besøkte badeplassen i Hamar sentrum denne uka, ble blant annet disse duene og endene observert. Nå oppfordrer kommunen publikum til å droppe mating av fugler. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Ordføreren vet ikke hvordan situasjonen skal løses.

– Inntil videre har fuglene bare tatt over området. Det er noe vi tar til etterretning og vi vil se på hva vi kan gjøre av tiltak, sier Vigdis Stensby (By- og bygdelista).

Vannprøver tatt flere ganger i juli viser at hovedstranda på Koigen ikke er egnet for bading på grunn av for høyt bakterieinnhold i vannet. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Må gjøre tiltak

Ordføreren er glad for at området rundt Koigen brukes, men hun synes det er leit at publikum ikke kan bruke stranda som normalt.

– Området er først og fremst laget for at det skal være fint for folk å være her. Fuglene trives godt, men forurenser såpass mye i vannet at vi fraråder folk å bade der.

Hamar-ordfører Vigdis Stensby sier det er strenge regler for hva kommunen kan foreta seg for å bli kvitt fugleproblemet. Hun viser til at det er flere andre åpne badeplasser i Hamar. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Ordføreren kan ikke svare på hvor mye penger kommunen har brukt på badeplassen. Hun vet heller ikke hva kommunen kan gjøre med fuglene.

– Det er en ny problemstilling for oss at badeplassen er invadert av fugler.

I tillegg til en sandstrand og en kunstig holme som skjermer badeplassen har Hamar kommune også anlagt en rullestolrampe i området. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

NRK har fått tips om det foregår mating av fuglene i området. Ordføreren sier kommunen nå kommer til å sette opp et skilt hvor de anmoder folk om å ikke mate fuglene her.

– Det vil nok ikke løse problemet nå, men det vil føre til at det ikke øker.

Kommunen skal også vurdere tiltak for å sørge for bedre gjennomstrømming av vannet i bukta. Ordføreren sier også at kommunen har sjekket at vann og avløp og vet at det er i orden.

Det er slik folk på Hamar er vant til å se badeplassen om sommeren, full av folk og liv. Dette bildet er tatt i 2012. Foto: Knut Sveen / NRK

Det er ikke første gang badeplasser skaper oppmerksomhet i Hamar. Kommunen har brukt 23 millioner kroner på et stupetårn, som viste seg å bli langt mer problematisk enn planlagt.

Mener området er viktig for fugler

Kjetil Solbakken, generalsekretær i den frivillige naturvernorganisasjonen BirdLife Norge, sier det er helt naturlig at det er mye fugl i området. Blant annet fordi badeplassen ligger bare noen hundre meter unna Åkersvika naturreservat.

– Mjøsa er et viktig område for fugl selv om det også er et viktig friluftsområde for folk. Naturen er under et voldsomt press i området på grunn av utbygging.

Solbakken sikter blant annet til at det i flere år har pågått en diskusjon om utbygging av jernbane og vei gjennom den vernede området.

Kjetil Solbakken sier det ikke hjelper å jage bort fugl. Han mener det må mer langsiktig jobbing hvis man ikke ønsker at fuglene skal ha tilhold på Koigen. Foto: Norsk Ornitologisk Forening / BirdLife Norge

Solbakken tror mange av fuglene som lever i naturreservatet, også oppholder seg i byen.

– Man må akseptere at det er et naturområde, ikke bare en badeplass. Fuglene trekker spesielt mot øyer og stille områder.

Han oppfordrer kommunen til å ta kontakt med fagfolk med ekspertise. Han sier det er viktig å ha en langsiktig plan for hvordan situasjonen skal løses.

Solbakken sier fugler trekker til rolige plasser der de kan være i fred i byer og tettsteder. – Vi må bare akseptere at fugler også må ha et sted å være i urbane strøk. Hvis man skal problematisere det så bør man være glad det er fugleliv i området, sier han. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK