Det er framleis halvannan månad til vinteren offisielt er i gang, men allereie no byrjar gradene å krype på minussida.

Snøen har lagt seg på fjellet i deler av Sør-Noreg, og i nord er vinteren allereie i gang.

Og den aller første frosten kan komme som ei overrasking for mange.

– Det kan vere litt sjokk i starten, seier meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Meteorolog Eldbjørg Moxnes. Foto: Meteorologisk institutt

Store variasjonar

Etter ein rekordvarm september, er no temperaturane på god veg nedover.

Men, det kan vere store skilnader i temperaturane gjennom dagen, understrekar meteorologen.

Ho innrømmer at det difor kan vere vanskeleg å kle seg på denne tida av året, og at sjølv meteorologane kan bomme på klesvalet.

– Om ein skal fort av garde, så kan det skje, seier Moxnes.

Synes du det er vanskeleg å kle deg riktig på hausten? Ja, eg kler på meg FOR mykje og blir veldig varm utover dagen🥵 Ja, eg kler på meg for lite og er kald🥶 Nei, det er ikkje eit problem. Vis resultat

Lag på lag

Ingun Grimstad Klepp er professor i klede og berekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

– Det kjennest ofte kaldare ut på hausten enn det det er. Det kan vere fordi ein har lite klede, eller fordi ein er van med å vere varm, seier Klepp.

Ho meiner lag på lag er oppskrifta til å ikkje vere verken for varm eller for kald.

Problemet er berre at slik påkledning ikkje nødvendigvis passar så godt med klesnormene her i landet.

Ingun Grimstad Klepp forskar på klede. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Den påkledninga mange praktiserer for tida, er sommarklede året rundt, også tek ein på seg ei tjukk, varm jakke når det er kaldt nok, seier Klepp.

– For mange av oss, i alle fall for meg, er det ein for kald og for lite fleksibel påkledning.

Sjølv bommar ho sjeldan på antrekket.

– Eg er nok glad i å ha det varmt, det er ekstremt kjedeleg å fryse, seier klesspesialisten.

Vidar og Kari kosa seg i haustsola på Hamar, sjølv om gradene kraup mot null. Dei hadde nemleg kledd seg godt, akkurat slik eksperten anbefaler. Heggelund hadde superundertøy inst, det mellomste laget var av fleece, medan han hadde ei boblejakke ytst. Simonsen hadde ull frå topp til tå og fleece utan på. Heilt ytst hadde ho ei vindtett jakke. No har Marte pakka vekk vårjakka, og tatt fram ullkåpa. – Eg kjente at no var det greitt å ha det litt varmare, seier ho. Elles har ho ikkje følgt lag-på-lag-oppskrifta til kleseksperten, men ho har tatt fram både vantane og skjerfet for å dekke til område kor varmen forsvinn.

Dette er Ingun Grimstad sine råd til korleis ein kan kle seg for å halde på varmen:

Det inste laget

Heilt inst på kroppen, er det ull som er det beste for dei fleste, ifølgje Klepp.

– Det materialet vi har som er varmast, er ull. Jo nærare kroppen, jo større effekt, seier ho.

På den andre sida er bomull og viskose. Dei materiala er dei kaldaste.

Oppmodinga til Klepp er difor: bytt ut bomullstrusa og bomullssokkane med undertøy i ull.

– Den vanlegaste feilen mange gjer, er å bruke ei truse eller ein boksar i bomull under «det inste», seier forskaren.

Det mellomste laget

Om ein treng eit mellomlag spørst på person, aktivitet, temperatur og kva ein har ytst og inst på kroppen.

Om du er kald og vil ha eit lag til, er ull framleis gull, også i mellomlaget.

– Pass på at mellomlaget ikkje er i bomull eller viskose. Ull eller syntetisk materiale som til dømes fleece er ok. Dei er gjerne laga slik at det er mykje luft i plagget i forhold til vekt, seier Klepp.

Ytterlaget

Det ytste laget bør bidra til å halde vinden ute, samstundes som det slepp fukt gjennom.

– Det som gjer at klede er varme, er at ei klarar å halde på eit luftlag. Dette luftlaget blir påverka av mange ting, som til dømes vind og fukt, seier Klepp.

Om du har ei jakke som både isolerer og er vindtett, slik som til dømes ei boblejakke, kan det vere eit godt alternativ på denne tida av året.

Pass på at varmen ikkje forsvinn

Vi mister mykje av varmen gjennom føter, hovudet, hals og hender. Difor er det viktig å dekke desse delane av kroppen.

– Ei lue, skjerf, pulsvantar, vottar og sko som har tjukke nok solar og god nok plass, i tillegg til ullsokkar, er gode triks for å halde på varmen, seier Klepp.

For føtene gjeld som for resten av kroppen: fottøy som slepp fukt gjennom, er betre enn heilt tett fottøy i skikkeleg kulde.