Hver sommer kommer 60 polske sesongarbeidere til Hagelund gård på Nes i Innlandet for å plukke jordbær. I mange uker bor de sammen og arbeider side om side langs åkeren. Bonden på gården, Rune Hagelund, er som jordbærbønder flest avhengig av denne arbeidskraften.

Med stengte landegrenser og strenge smittevernstiltak står den norske jordbærsesongen nå i fare.

– Vi har ikke sjans til å drive som før, sier Hagelund.

- Det haster å få svar

Det å være jordbærbonde har alltid vært risikofylt. Resultatet varierer kraftig fra år til år avhengig av vær og andre ytre forhold. Med koronautbruddet øker denne usikkerheten betraktelig blant bøndene.

– Vi vet ikke hva som skjer med sesongen. Vi vet ikke om utenlandske arbeidere får komme og plukke og om vi kan ha folk her i det hele tatt. Og kanskje kan bærene være en smittekilde for kunder, sier den bekymrede bonden Rune Hagelund.

STOR RISIKO: Å være jordbærbonde er i seg selv en risikofylt oppgave, og pandemien har gjort at mange vurderer å droppe produksjonen i år. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Innlendingen synes det mest utfordrende er at de ikke har nok informasjon fra myndighetene.

– Det haster å få svar nå. Vi må vite hvilke muligheter vi har. Mange av oss vurderer å så korn i stedet for jordbær på deler av arealet, og derfor må vi vite disse tingene tidlig.

Spår færre og dyrere bær

Det er ikke bare Hagelund som må se på nye alternativer. Leder i Norges Bondelag i Vestfold, Thorleif Müller, som selv har en jordbærgård i Nøtterøy, forteller at mange bønder vurderer å droppe årets sesong.

KRAFTIG NEDGANG: Leder i bondelaget i Vestfold tror over halvparten av jordbærbøndene vil produsere færre bær i år. Foto: Privat

– Det er helt klart at folk er redde for å satse på jordbær i år. Minst halvparten vil nok redusere eller kutte ut produksjonen i år slik ting ser ut nå.

Müller tror konsekvensen vil være dyrere bær i butikkene.

– Det kan bli vanskeligere å få tak i bær, og prisen vil nok bli høyere enn det som er vanlig. Det er fordi produksjonen blir dyrere og fordi vi nok må gi høyere lønn.

– Kundene prioriterer norsk

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, er imidlertid ikke bekymret for at høye priser vil stanse nordmenn fra å kjøpe norske jordbær i sommer.

OPTIMISTISK: Kine Søyland i Norgesgruppen håper på det beste salget av norske landbruksvarer noensinne. Foto: NorgesGruppen

– Av erfaring vet vi at kundene prioriterer norske bær. Pris er også viktig for folk, men når kvaliteten er god er de villige til å betale for det.

Til tross for bøndenes uro er Søyland svært optimistisk.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å få det beste salget av norsk frukt og grønt noensinne.

Venter på svar fra regjeringen

Leder i grøntutvalget i Norges Bondelag Thor Johannes Rogneby har også håpet oppe, og tror ikke mange bønder vil droppe jordbærproduksjonen fullstendig.

FORVENTER TILTAK: Leder for grøntutvalget i Norges Bondelag håper regjeringen gir gode vilkår til bøndene i år. Foto: Trude G. Dale

Han mener at en viktig forutsetning for å lykkes, er at regjeringen gir spesielt gode vilkår for bøndene i år.

– Vi må få tydeligere signaler nå. Så vi ikke sitter med all risikoen sjøl. Dette jobber vi nå sammen med landbruksministeren for å få på plass.

Rogneby er mest bekymret for det store antallet mennesker som trengs for å høste bærene.

– Vi trenger tiltak som gjør at man kan ha en del folk i arbeid uten å skape smitterisiko, men det tror jeg vil bli utfordrende.

Vil åpne grensene for EØS-arbeidere

Landbruks- og matdepartamentet oppfordrer bøndene til å holde driften i gang som vanlig i sommer. Derfor vil de blant annet la sesongarbeidere fra EØS-land komme til Norge for å plukke.

– Vi vil legge til rette for at EØS-borgere kan komme hit i sommer. I tillegg har vi ordninger som gjør at permitterte og arbeidsledige lettere kan ta jobber landbruksnæringen, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan.

ÅPNER GRENSENE: Statssekretær Widar Skogan sier at regjeringen vil la sesongarbeidere fra EØS komme inn til Norge i sommer. Foto: Brage Lie Jor / NRK

Når utenlandske arbeidere kommer inn til Norge vil de bli pålagt 14 dagers karantene, men ifølge Skogan vil ikke det hindre dem fra å jobbe.

– Så lenge bøndene gir arbeiderne tilpassede oppgaver mens de er i karantene og de ikke kan smitte andre, skal det gå fint, sier Skogan.

Statssekretæren legger til at departementet vil utvide den allerede eksisterende avlingsskadeordningen slik at bønder kan få erstatning hvis avlingene går tapt som følge av for lite arbeidskraft.