Trener til VM og OL ved Galdhøpiggen

Mellom gamle oljefat, vanntanker og verktøy trener to av Norges fremste friidrettsutøvere på hver sin tredemølle.

1800 meter over havet, på Juvasshytta i Jotunheimen.

For da sommerens høydeopphold i Sør-Europa uteble, måtte nemlig langdistanseløper Sondre Nordstad Moen og kappgjenger Håvard Haukenes finne et alternativt høydeopphold.

– I dag var det 19 sekundmeter i kastene og det snødde noe voldsomt, sier Haukenes som valgte å ta dagens treningsøkt på tredemølla.

De to som begge trener mot medalje i VM og OL takket ja da Norges Friidrettsforbund kom med et alternativt opplegg til det årlige høydeoppholdet i varmen.

– Vanligvis er konkurransetemperaturen rundt 30 grader, nå er den rundt null. Det er definitivt norske forhold, sier Haukenes.

INNE I UVÆR: Når været er som verst trener Sondre Nordstad Moen (t.v.) og Håvard Haukenes på hver sin tredemølle inne i en garasje på Juvasshytta i Jotunheimen. Foto: Even Lusæter / NRK

Har troen

– Den høyden som er her er kanskje bedre enn i St. Moritz. Her kjenner du at du virkelig er på fjellet. Jeg har troen på at det skal gi effekt.

De to løper stort sett fram og tilbake på en kilometer lang strekke mellom skitrekket og Juvasshytta.

– Nå har jeg telt alle steinene som er her oppe, så nå er jeg veldig godt kjent, sier Haukenes og ler.

Har du troen på at norsk høyfjell kan gi deg en fordel fram mot OL?

– Jeg tror man kan bli litt råere enn de som trener i fint vær hele året. Man blir tøffere i hodet.

– Fint alternativ

De har fått kjørt opp to tredemøller, to spinningssykler og en ellipse, noen massasjebord og en espressomaskin.

Nordstad Moen sier at de har alt de trenger, men at været gjerne kunne vært litt bedre. Samtidig var de forberedt på at været er vekslende i den norske fjellheimen.

– Gjennom vinteren trener jeg stort sett på 2400 meter over havet. Om sommeren i Europa trener jeg på rundt 2000. I forhold til mellomhøyde er dette et fint alternativ, sier han.

Nordstad Moen har ingenting imot den norske fjellufta etter nylig å ha tilbrakt fem måneder i Kenya, men litt bedre treningsfasiliteter kunne han tenkt seg.

– Ei joggeløype på 3–4 kilometer hadde vært fint, foreslår han.

Les også: Gjert Ingebrigtsen klar til å knuse sønnenes høydedrøm

ENSFORMIG: De to trener på en én kilometer lang asfaltert trasé når været tillater det. Foto: Reidun Enehaug / PRIVAT

Dedikerte

Friidrettskommentator i NRK, Jann Post, sier at det er en utfordring å finne gode treningsmuligheter på sånne høyder i Norge.

– Juvass er nok det eneste stedet i Norge hvor dette er gjennomført før. Ideelt er det ikke, og du skal være ganske dedikert for å bo der oppe og løpe frem og tilbake i en tre-fire uker.

Han mener likevel at de får like bra trening sammenlignet med høydeoppholdene de to vanligvis har.

Post mener tiden vil vise om de har valgt riktig treningsstrategi.

– Den ene dagen snør det og neste dag er det 20 grader og sol. De er forberedt på forholdene og gjør det beste ut av situasjonen. Jeg tror de får gjort det de skal, men det er ikke noen typisk sommercamp nei.