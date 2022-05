Ytringsfrihetskonferansen, «World Expression Forum» (WEXFO), er i gang i Lillehammer. De gir en ekstra oppmerksomhet til Ukraina.

Programmet huser blant annet to kjente journalister, fredsprisvinnerne Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

Muratov er en russisk journalist, og redaktør for den uavhengige avisen «Novaja Gazeta». Avisen er for øyeblikket ute av drift, som følge av innskrenkingen av ytringsfriheten i Russland.

Filippinske Ressa er redaktør for Rappler, og hun har flere ganger blitt arrestert for sine myndighetskritiske saker.

De fikk fredsprisen i 2021 for deres innsats for ytringsfrihet, fordi det er en forutsetning for demokrati og fred.

Det er imidlertid ikke fredfullt å påta seg en slik rolle. Muratov forteller i dag at han ved flere anledninger har blitt forfulgt og terrorisert.

– Nesten til å le av

I april reiste Muratov med tog fra Moskva til Samara for å besøke moren sin.

Mens han satt på toget ble han sprayet ned av det han beskriver som «ekkel, rød maling med aceton».

TERRORISERT: Journalist og redaktør Dmitrij Muratov fortalte i dag om flere skremmende episoder som han og andre russiske journalister har opplevd i hjemlandet. Disse bildene postet avisen hans «Novaja Gazeta» på Twitter i etterkant av hendelsen. Foto: Skjermdump Novaja Gazeta Twitter

De øvrige passasjerene ble flyttet til andre vogner, siden kupeen ble ødelagt.

Muratov sier at politiet lette etter gjerningspersonene i sju uker, uten hell.

– Det er nesten til å le av, sier han.

Avisen derimot, fant gjerningspersonenes navn og adresser på under et døgn.

Ytringsfrihet under angrep

Muratov fortalte om journalister som har blitt slått, fengslet og drept.

– Ødeleggelsen av media i Russland ligner mer og mer på en krigshandling.

Han sammenligner innskrenkingen av ytringsfriheten med en rakett som utsletter alt som lever på jorden.

Russland anklager nå to journalister for å spre falsk informasjon. De har kalt krigen i Ukraina for «krig», og ikke spesialoperasjon, skriver den svenske avisen Journalisten.

Videre fortalte han utallige historier om russiske journalisters skremmende hverdag.

Blant annet fikk redaktør for Ekho Moskvy, Aleksej Venediktov, et grisehode levert på døra.

– Den hadde en parykk som minnet om Venediktovs hår, forteller Muratov.