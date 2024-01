Omkransa av nasjonalparkar – her vil utbyggaren sette opp 47 vindturbinar

– Dette området er hjartet i Fjell-Noreg. Det er klart vi ikkje skal øydelegge dette området.

Det seier Ola Iver Røe, leiar i Vågå SV.

Han er ein av dei som reagerer kraftig på Fred Olsen Renewables sine planar på dette fjellplatået.

Her, omkransa av nasjonalparkane Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell og Rondane, vil dei bygge ein vind- og solkraftpark.

I alt kan det komme 47 vindturbinar og eit større anlegg med solceller her, fordelt på eit område over 20 km².

– Det er knapt eit skispor å sjå her. Det er eit upåverka, fantastisk nærområde. Det kjem til å øydelegge området totalt, seier Røe.

Store moglegheiter

Gaute Tjensvoll er forretningsutviklar i Fred Olsen Renewables som står bak planane.

Han forstår og deler bekymringa for tap av natur.

Likevel meiner selskapet at ein slik energipark med både vind- og solkraft, gir høg verdiskaping per areal, og difor har ein berekraftig bruk av naturressursane.

Gaute Tjensvoll, forretningsutviklar i Fred Olsen Renewables seier dei har møtt sunn skepsis blant politikarar og grunneigarar dei har snakka med om planane i Nord-Gudbrandsdal. Foto: Alexander / Nordby

– Vind- og solkraft gir mykje høgare verdiskaping per areal enn skogdrift, difor er det naturleg med ei omstilling som prioriterer vern og restaurering av ein knapp skognatur.

– Samstundes kan éin prosent av fjellnaturen vår bidra til at vi når mål innanfor klima og berekraftig distriktsutvikling, seier Tjensvoll.

Han meiner fornybar energi gir store moglegheiter for distriktskommunar med krevjande økonomi, slik som til dømes Vågå.

– Prosjektet involverer cirka 20 kvadratkilometer og er forventa å gi Vågå kommune ei årleg inntekt på 50–60 millionar kroner, seier Tjensvoll.

Den svarte firkanten midt mellom nasjonalparkane er området Fred Olsen Renewables vil greie ut.

Sterke meiningar

Vågå kommune har vore kjend med planane sidan september i fjor.

Kommunedirektør Odd-Erik Sveen seier dei har fått blanda attendemeldingar på planane.

– Om det blir realisert, så må ein ha forståing for at det er sterke meiningar på begge sider, seier kommunedirektøren.

Odd-Erik Sveen er kommunedirektør i Vågå kommune. Han er førebudd på mykje engasjement når saka skal bli handsama i kommunen. Foto: Even Lusæter / NRK

Om det politiske nivået i Vågå blir samde om å gå vidare med planane, er det viktig å få fram synspunkt frå begge sider, meiner han.

Ein av dei som ønsker ei utgreiing hjarteleg velkommen, er Anders Gustav Bjørnsen.

Ønsker utgreiing

Bjørnsen er ein av dei private grunneigarane i området.

– Så lenge det er eit framtidig kraftunderskot, og så lenge det er ei større inntekt for kommunen og for sameigarane, så greier ikkje eg å seie at dette skal vi under ingen omstende gjera, seier Bjørnsen.

Anders Gustav Bjørnsen er ein av fleire grunneigarar i området der Fred Olsen Renewables vil greie ut moglegheitene for ein vind- og solkraftpark. Bjørnsen er enn så lenge positiv til saka. Foto: Even Lusæter / NRK

– Eg har ikkje sans for at det skal bli stoppa no så fort som mogleg. Det får bli stoppa når ei utgreiing viser at det ikkje har noko særleg for seg, seier grunneigaren.

Sv-leiaren i Vågå er ikkje einig.

– Vi er tidleg i leiken, men vi synest vi veit nok. Dette vil øydelegge såpass mykje i eit område som er urørt og har fantastiske naturverdiar.

Ola Iver Røe meiner ein vind- og solkraftpark i dette fjellområdet i nærleiken av Vågåmo sentrum vil vere øydeleggande både for friluftslivet og naturen. Foto: Even Lusæter / NRK

Partiet hans kjem til å skrive ein interpellasjon til kommunestyret.

– Der ber vi om at det blir avslutta før det blir byrja. Dette treng vi ikkje å tenke på ein gong, seier Røe.