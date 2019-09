Fotballsupportere barket sammen i Hamar

Ifølge politiet skjedde slåsskampen i forbindelse med en fotballkamp.

HamKam møter Start på Briskeby stadion i dag.

Politiet skriver på Twitter at de involverte i slåsskampen var supportere fra begge lag.

– Ute etter bråk

Leder for Briskebybanden, Fred Nordstad, forteller at rundt 30 Start-supportere kom inn på en uteservering hvor rundt 10 Hamkam-supportere satt og drakk øl.

– De var ute etter bråk. Det er utrolig synd, sier han til NRK.

Ifølge et vitne Hamar Abeiderblad har snakket med ble det kastet både stoler, bord og ølglass.

– Jeg så flere som ble tatt med på båre av ambulansen, sier han.

Slutten av tenårene

Flere av de involverte er i slutten av tenårene, og barnevernsvakten bistår politiet.

Politiet opplyste først at to personer som ble skadd i slåsskampen, men melder nå at det ikke stemmer.

Det er én person som er skadd etter hendelsen.

Personen får behandling ved sykehuset i Hamar.

Politiet har økt bemanningen i forbindelse med kampen.