Første dom i sak om Olga-svindel: Banken vant

Hun ble oppringt av en person som utga seg for å være ansatt i SpareBank 1.Vedkommende spurte om hun hadde søkt om lån, hvilket hun svarte nei til.

Hun ble da satt over til en annen person som skulle hjelpe henne med å slette lånesøknaden. Personen ba om personnummer, kode fra BankIDkodebrikke og passord.

Han spurte om disse opplysningene flere ganger, og hun oppga nevnte opplysninger flere ganger.

Personen opplyste at det var en annen person med nesten samme navn som hadde søkt om lånet, og at hennes lån var slettet. Han poengterte at hun ikke måtte gå inn i nettbanken før kl. 16.45.

Han oppga navnet sitt og et telefonnummer som hun kunne ringe til ved behov.

Under samtalen fikk hun en SMS fra banken med informasjon om at telefonnummeret hennes var endret i nettbanken.Hun fikk da mistanke om at hun kunne være utsatt for svindel, og dro umiddelbart til bankens lokaler.

Banken har opplyst at det først ble foretatt en innlogging i hennes nettbank med hennes BankID.

Det ble deretter gjort en endring i hennes kontaktinformasjon. Endringen skjedde i forbindelse med et varsel i nettbanken, og det var nødvendig å besvare spørsmål og godkjenne med BankID for å komme videre til betaling i nettbanken.

Deretter ble beløpsgrensen for transaksjoner i nettbanken økt til 400 000 kroner. Endringen ble godkjent med hennes BankID.

I løpet av kort tid ble det deretter foretatt fire utbetalinger på til sammen 240 366 kroner fra kontoen hennes.

Utbetalingene ble godkjent med hennes BankID. Hun har senere fått tilbakeført 87 126 kroner.

UTDRAG fra dom av 2. mars 2021, Glåmdal tingrett.