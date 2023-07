Visste du at enkelte land ikke dekker nødvendig helsehjelp for turister etter ulykker, og at du trenger forsikring for å få dekket dette?

Ellinor Johnsen Bjørnstad (18) er blant dem som ikke visste det.

I hvert fall fram til nå.

– Det er nok bra å ha - dersom ting går dårlig på ferie. Men jeg har ikke tenkt på det, sier hun.

Ellinor er i godt selskap.

Kun halvparten av unge

I en ny undersøkelse, som analysebyrået YouGov har gjennomført for forsikringsselskapet If, kommer det frem at mange nordmenn løper stor risiko på utenlandsferier i sommer.

Dette gjelder særlig unge i aldersgruppen 18–29 år, der kun halvparten oppgir at de har reiseforsikring.

– Jeg har ikke planlagt å reise alene ennå, men hvis jeg gjør det, skal jeg skaffe meg reiseforsikring, sier Ellinor, etter å ha blitt spurt.

Har du reiseforsikring? 🌴 Ja, det er lurt Nei, det trenger jeg ikke Visste ikke at jeg trengte det Vis resultat

– Jeg er litt usikker på om jeg har forsikring. Mulig jeg har dette gjennom pappa, sier Marius Mengkrog (19).

Han innrømmer også at han ikke visste at flere land ikke automatisk dekker helsehjelp etter sykdom og ulykker.

USIKKER: 19 år gamle Magnus Mengkrog selger reiseartikler i en butikk i Storgata på Lillehammer. Han er usikker på hva reiseforsikringen hans dekker. Foto: TUVA DANA / NRK

Mener unge tar litt mer risiko

– Det er veldig problematisk.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB Forsikring.

Han mener det er svært viktig med reiseforsikring, særlig for unge som skal til utlandet.

– Unge tar jo litt mer risiko og oppholder seg på kanskje litt mer utrygge plasser enn de eldre gjør.

– Vi har jo eksempler på folk som har dratt til utlandet og havnet i alvorlige ulykker, der man ikke hadde reiseforsikring og der må man både bli sendt hjem og får sykehusregninger som er veldig dyre, legger han til.

ANBEFALER HELÅRS FORSIKRING: Vidar Korsberg Dalsbø i DNB Forsikring bekrefter at det er flere unge enn eldre som mangler forsikring. Dalsbø anbefaler en helårs reiseforsikring. – Da er du egentlig forsikret idet du går ut av døra. Uansett om du da havner i ulykker eller blir frastjålet gjenstander, vil du ha god dekning. Foto: DNB

– Tror du informasjonen om forsikring mot unge er god nok?

– Informasjonen er nok god nok, men det krever litt at man setter seg inn i det og tar et ansvar selv. Også er det litt spesielt for unge fordi det er veldig mange som fremdeles er omfatta av foreldrene sine forsikring

Hva dekker reiseforsikringen ikke? Ekspander/minimer faktaboks Hva dekker reiseforsikringen ikke? Prinsippet er at reiseforsikringen dekker utgifter som er plutselige og akutte. Sykdom, tyverier, forsinkelser og lignende dekkes som vanlig. Men må man plutselig PCR-testes, eller du blir satt i en karantene du vet om før avreise – så er det forhold som ikke dekkes.

Det samme gjelder en eventuell innreisekarantene ved hjemkomst til Norge. Det gjelder å sette seg godt inn i situasjonen, og gjerne ta en sjekk med forsikringsselskapet om man lurer på noe.

Merk også at hvis man kommer til avreisetidspunkt og ikke har lyst å dra på grunn av en forverret smittesituasjon eller man selv har fått «kalde føtter» – så får man ikke dekket avbestillingskostnader. Det dekkes bare hvis man skulle bli syk før avreise, sier Handeland.

Reiseforsikringen dekker heller ikke tapte feriedager hvis man blir satt i karantene på reise. Forsikringen dekker imidlertid tapte feriedager dersom man blir syk og/eller satt i isolasjon selv.

Forsikringen dekker ikke PCR-tester man må ta for å slippe inn eller ut av et land. PCR-tester dekkes kun i forbindelse med sykdom. Kilde: Andreas Handeland, Kommunikasjonsdirektør i If Forsikring.

Kan få økonomisk baksmell

I aldersgruppen fra 60 og oppover svarer hele 82 prosent at de har gyldig reiseforsikring.

Og for de som faktisk har forsikring, kan det hende at den dekker mer enn du tror.

Visste du for eksempel at reiseforsikringen dekker bekjempelse av veggdyr og kakerlakker? Eller om du blir sengeliggende i mer enn tre dager på reisen får erstatning for tapet av feriedager?

Bransjen advarer mot å slumse med forsikring.

Når uhellet er ute, er det for sent.

– Vi har ikke anledning til å hjelpe når noe skjer, og den reisende kan få en økonomisk baksmell vi ikke unner noen, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i IF og Europeiske Reiseforsikring.

Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring synes det er urovekkende at så mange unge ikke har reiseforsikring. Foto: If

Svak krone og høy inflasjon får mange nordmenn til å droppe den planlagte feriereisen. Tall fra IF viser at 4 av 10 endrer ferieplaner på grunn av økonomi.

– Vi har de siste ukene fått en rekke henvendelser fra kunder som spør om vi dekker avbestillinger som følge av tøff økonomi, sier Handeland.

Han forteller at forsikringsselskapet ikke dekker kalde reiseføtter.

Derimot er det lurt å vite hvilke områder reiseforsikringen din dekker.

Utgifter ved sykdom eller ulykke Er du på reise og blir uventet syk eller utsatt for en ulykke, kan sykehusoppholdet ende med en ubehagelig regning. Reiseforsikringen dekker utgifter både fra legebesøk og sykehusopphold. Om du har fått godkjent på forhånd kan du også få dekket hjemtransport fra utlandet Evakuering Dersom landet du er på reise i blir rammet av naturkrise, krig eller andre katastrofer, og du må evakuere, dekker forsikringen reise og overnatting til nærmeste sikre destinasjon eller til hjemsted i Norge. Ekstremsport Skal du trosse komfortsona i sommer, å hoppe i fallskjerm? Eller kanskje du har planer om å klatre langs høye fjellvegger? Om du har forsikringen i boks kan du med god samvittighet holde på med ekstremsport vel viten om at reiseforsikringen dekker skadekostnader.Ekspedisjoner eller andre turer som har høy risiko, kan kreve at du har ekspedisjonsforsikring for at reiseforsikringen skal være gyldig. Bekjempelse av skadedyr etter en utenlandsreise Forsikringen dekker bekjempelse av skadedyr og skadeinsekter, for eksempel veggedyr, kakerlakker og skjeggkre som du har fått med deg hjem etter en utenlandsreise. Psykologisk førstehjelp ved en alvorlig hendelse Er du uheldig og får en akutt psykisk krise som følge av å bli ranet, overfalt eller en alvorlig ulykke på reisen, dekker forsikringen utgifter til psykologisk førstehjelp. ID-tyveri Forsikringen dekker kostnader dersom du skulle blitt utsatt for ID-tyver som bruker identiteten din til å opprette lån og kundeforhold i ditt navn. Avbestilling av reise Har du bestilt en feriereise, men må avbestille turen på grunn av akutt eller uventet sykdom, ulykke eller dødsfall. Da dekker forsikringen det du ikke kan kreve å få igjen fra reisearrangør eller transportør. Tyveri eller skade på bagasje og eiendeler Blir du frastjålet eller får skade på dine personlige eiendeler på reisen, dekker reiseforsikringen inntil 40.000 kroner per gjenstand. Forsinket bagasje Ved forsinket bagasje på utreise får du rimelige og nødvendige utgifter til kjøp eller leie av klær, toalettsaker eller andre reiseartikler. Utgifter til reise og overnatting ved forsinkelser Hvis du kommer for sent til avgangen for transportmiddelet du skal reise med, dekkes rimelige og nødvendige utgifter til innhenting av reiseruten og eventuell overnatting Kompensasjon for tapte feriedager Du får utbetalt kompensasjon for tapte feriedager ved sykehusopphold eller hvis du, etter forhåndsgodkjennelse, må avbryte ferien og reise hjem tidligere enn planlagt. Uhellsforsikring på eiendeler Forsikringen dekker uhellsskader i hele verden. Skulle du f.eks. miste mobilen eller kameraet ditt i bakken, eller søle kaffe på PC-en din når du er på reise, dekker forsikringen skadene med inntil 40.000 kroner per gjenstand. Egenandel ved skade på leiebil og andre transportmidler på ferie Forsikringen erstatter også egenandelen du som leietaker må betale, i henhold til leiekontrakten, hvis du skader leiebilen, bobilen, motorsykkelen, sykkelen, eller mister nøkkelen. Dekningen gjelder på feriereiser med minst én overnatting. Kompensasjon for leiebil, arrangement og hotell ved forsinkelse Hvis du kommer minst 1,5 time forsinket til avtalt hentetidspunkt for en forhåndsbetalt leiebil eller motorsykkel, erstattes den kansellerte leieavtalen med inntil 10.000 kroner. Avbestilling pga. avlyst offentlig arrangement Når et forhåndsbetalt offentlig arrangement eller turisttjeneste blir avlyst eller flyttet til et tidspunkt utenfor den fastlagte reiseperioden din, dekker forsikringen forhåndsbetalte reisekostnader du ikke kan kreve å få igjen ved avbestilling av reisen. Et eksempel på et slikt tilfelle av et avlyst offentlig arrangement kan være fotballkamp, konsert eller kurs.

Har sikra seg

På gata i Lillehammer møter vi Johanna Cederstrøm. 31-åringen er i motsatt ende av skalaen, og tilhører ikke aldersgruppen der kun halvparten har reiseforsikring.

– Jeg har masse forsikring. Jeg tror jeg har det som finnes. Også bruker jeg Mastercard til å betale halve reisen når jeg bestiller, så da blir det sikkert dobbelt opp.

Hun forteller at hun hadde stor nytte av dette under koronaepidemien. Da ble flere turer avlyst, og det var nødvendig med erstatning.