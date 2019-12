Enkelte foreldre er desperate når de vil sikre seg et bilde av sitt eget barn i luciatoget. Ved Utsikten barnehage i Stange har de sluttet med tradisjonell luciafeiring. Årsaken var en hendelse ved barnehagen for sju år siden.

Bestyrer i Utsikten barnehage, Merete Nilssen, sier enkelte foreldre er desperate når de vil ta bilde av sitt barn. Foto: Frode Meskau / NRK

– Den gangen ble det kaotiske tilstander, forteller Merete Nilssen som er styrer i Utsikten barnehage.

Ungene begynte å gråte og ansatte mått løfte dem unna.

Etter det har ikke barnehagen hatt luciatog, men derimot lysfest i stedet.

For det valget får de støtte av Utdanningsdirektoratet, som nå er ute med en kampanje hvor de minner om at barna har et privatliv.

Barna er sårbare

Barnehagen prøvde også et år å ha luciatoget ute, så det ikke skulle være trangt og at alle foreldre hadde god plass til å se sitt barn, men heller ikke det ble en suksess.

Barnehagestyreren mener derfor de har gjort rett valg når de har droppet luciatoget. Hun peker på at barna er små, de er sårbare og må på luciadagen gjøre noe de ikke er vant til. Hele situasjonen kan bli skremmende for de små.

I barnehagen i Ottestad i Stange sender de ut informasjon til foreldrene hver gang det er arrangementer, hvor de minner om at det ikke er lov å dele bilder fra barnehagen på sosiale medier.

I Utsikten barnehage er det ikke lov å ta bilder av barna og dele på sosiale medier. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I kampanjen fra Utdanningsdirektoratet er det nettopp foreldre som opptrer som «paparazzier», som er tema. De mener ikke at man skal slutte å ta bilder, men at barn har rett til et privatliv, og at man skal spørre før man deler.

Det siste er de veldig opptatt av ved barnehagen i Ottestad. De mener samme regler bør gjelde for barn som for voksne, som også gjerne vil være med og bestemme om et bilde skal publiseres eller ikke.

«I en tid der alt skal dokumenteres, er det kanskje fint å minne folk på at ingenting er bedre enn den virkelig opplevelsen, oppfordrer Utdanningsforbundet.» Lars Kvenshagen Gimse, Utdanningsdirektoratet

Lars Kvenshagen Gimse mener det er viktig å spørre barnet selv om de vil bli delt på sosiale medier, fordi også barn har rett til privatliv og medbestemmelse.

– Det er et godt prinsipp å alltid spørre barna selv om det er greit at det tas bilde av dem, eller spørre foreldrene om barna er små, sier Gimse.