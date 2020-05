Onsdag la SSB fram tall som overrasker ekspertene. Detaljehandelen har nemlig vokst med nesten fem prosent fra mars til april.

Disse har vokst under koronaen

IKKE REISE: Kjell Gundersen bruker mer penger på å ruste opp hjemme. Foto: Stein S. Eide / NRK

På toppen av lista er fritidsbåter, sportsutstyr og byggevarer. Vekst var det også for salg av klær, blomster, netthandel og møbler.

Kjell Gundersen fra Elverum er en av dem som bruker tida på å ruste opp hjemme. Han var tirsdag på Maxbo i Elverum for å handle inn til en uteplatting i hagen.

– Det er få som drar til utlandet nå, så det gjelder å finne på noe i heimen. Jeg kjenner noen som hadde bestilt tur til 50 000 kroner, men det ble det ikke noe av. Da blir det mere penger til slike ting da.

Det bekrefter ekspeditør på Maxbo Elverum, Bjørnar Kristiansen.

– Vi har en markant økning. Det er maling som har vært den stora høydaren.

Disse har vokst under korona-krisen Ekspandér faktaboks Disse har vokst mest: Butikkhandel som sportsutstyr og blomster: 24,1 prosent. Detaljehandel utenom salgssted som netthandel: 16,8 prosent. Butikk med andre husholdningsartikler, inkluderer byggevarehus og møbler: 14,7 prosent. Butikker med bredt vareutvalg, som matbutikker: 2,3 prosent.

– Lyn fra klar himmel

NRKs økonomireporter Johan B. Sættem sier tallene kom som lyn fra klar himmel på mange eksperter, som trodde på en nedgang.

– Tallene tyder på at mange har vært ute og handlet med begge hender i april måned etter å ha sittet koroanfast i lang tid. Oppgangen er veldig kraftig, sier han.

Sættem påpeker at det SSB peker på er at flere har vært hjemme og at færre eller ingen har reist utenlands.

– Vi har endret vårt forbruksmønster og det er jo logisk. Mange av tjenestene har jo vært stengt ned som treningssentre og frisører, mens butikkene stort sett har holdt oppe, sier han.

Nedgang

FORSTÅR: Informasjonssjef Bjørnar Mickelson forstår at folks forbruk har endret seg. Foto: Sparebank 1 Østlandet

En undersøkelse utført av Sparebank 1 Østlandet viser at folk brukte i april 40 prosent mindre penger på forbruk enn i februar.

Og det er spesielt noen bransjer som taper store penger på det.

Funnene er basert på korttransaksjoner gjort av bankens drøyt 300 000 personkunder.

Det høye antallet kunder gjør at banken mener tallene er representative for folk flest på Østlandet.

I februar brukte bankens personkunder cirka 1,4 milliarder kroner i uka. I uka etter at landet ble nedstengt droppet forbruket til 820 millioner kroner. Det er en nedgang på hele 41 prosent.

Og fra da av er det ukentlige forbruket til folk om lag halvert sammenlignet med i februar.

– Jeg forstår godt at forbruket har endret seg. Mange virksomheter stengte dørene og folk har vært mer hjemme. De som er blitt permittert har fått mindre å rutte med, mens de som er i arbeid kanskje er blitt mer bevisst på eget forbruk.

Det sier informasjonssjef i SpareBank 1 Østlandet, Bjørnar Mickelson.

Har stupt

RIKTIG VEG: Restaurantsjef på Hotell Scandic Elgstua Kari Nordbæk merker mer trafikk. Foto: Stein S. Eide / NRK

Pengebruken har stupt på blant annet reiser, hotell og restauranter.

I februar la bankens kunder igjen i snitt over 100 millioner kroner ukentlig på hotell og overnatting.

I april var det ukentlige forbruket nede ifra 0.7 til 2,6 millioner.

Reiselivsbransjen har nær stoppet opp.

På Hotell Scandic Elgstua i Elverum merket de nedgangen godt. De ansatte ble permittert.

– De første ukene var vonde. Det var uvant å ikke gå på jobb, sier restaurantsjef Kari Nordbæk.

Hun opplever imidlertid at det har snudd, og trafikken øker igjen nå.