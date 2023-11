1. oktober i år kom det nye regler som sier at butikker må vise den laveste prisen en vare har hatt de siste 30 dagene, når den varen er på tilbud.

Nå viser nemlig prissammenligningstjenestene at det aldri har vært så mange varer som er satt opp i pris i oktober, ifølge E24.

Det bekymrer Forbrukerrådet.

– I år er det en ekstra stor risiko for at forbrukerne blir forsøkt lurt under Black Friday, sier Nora Wennberg Gløersen, forbrukerjurist hos Forbrukerrådet.

– Settes prisene ned igjen til «black friday» gjør man med andre ord ikke et veldig godt kjøp, legger Wennberg Gløersen til.

Da ender man opp med å kjøpe varen til normal pris, eller med en rabatt som er langt lavere enn butikken påstår, forklarer hun.

Dersom butikkene velger å gjøre slik, mener hun det er egnet til å forvirre folk hva som er godt tilbud og ikke.

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist hos forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet / Privat

– Dette er en utvikling Forbrukerrådet følger med på, sier hun.

Det butikkene gjør er imidlertid ikke ulovlig, men kan være problematisk for forbrukeren.

Mener det blir tydeligere

Leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, mener lovendringen som trådte i kraft 1. oktober er en tydeliggjøring, og som kan avsløre juks.

– Enklere for forbrukerne, enklere for oss å kommunisere hva som er reglene og for forbrukertilsynene å ta de som jukser, mener han.

Leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, mener det er Foto: Virke / Privat

Han erkjenner at noen kan komme til å tilpasse seg reglene, slik at de setter opp prisene tidligere på høsten for å deretter sette de ned igjen.

– Men det kan man jo også nå enklere avsløre. Det er prissammenligninger, så du kan finne frem som forbruker eller få hjelp til å avsløre den type juks, sier Hammerstad.

De nye lovene som trådte i kraft, kom i forbindelse med gjennomføringen av EUs moderniseringsdirektiv i Norge. Dette vil si at enkelte forbrukerregler er lik i alle EU-landene.

– I og med at black friday og black week handler veldig mye om netthandel på tvers av landegrensene, så er det en veldig fordel å ha EU-regler på dette, sier Hammerstad.

Vil vurdere etter årets tilbudsdag

Forbrukerjuristen Wennberg Gløersen sier at man nå må vente på erfaringene fra årets black friday.

– Det vil vise om 30 dager er en for kort frist, sier hun.

Black friday faller i dag på 24. november. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Forbrukerrådet tar imot klager fra forbrukerne, og på den måten kan de se om de nye reglene oppleves som problematisk for dem.

– Ser man mange forbrukere blir forvirret av høye førpriser, bør myndighetene ta dette på alvor, og vurdere om bedriftene må informere om førpriser lengre enn 30 dager før salget, sier Nora Wennberg Gløersen.

Tips: – Bruk prissammenligningstjenestene

– Vårt råd til forbrukerne er at de bruker prissammenligningstjenestene, og finner ut hva varen de ønsker seg pleier å koste, sier Wennberg Gløersen.

Dette gjør at man unngår å handle noe som faktisk blir solgt dyrere på tilbudsdager, enn ellers i året.

Og selv om man blir fristet, mener forbrukerjuristen at det er lurt å tenke seg godt om.

– Det er mange forbrukere som har strammere økonomi denne vinteren. Da er det ekstra viktig å vurdere hvorvidt man har behov for varen som selges, og om den selges til en god nok pris, før man slår til, sier hun.