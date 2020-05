I kvalitetskontrollen har Sykehuset Innlandet gått gjennom alle tilfeller der det har blitt stilt diagnosen ADHD fra 2012 og helt fram til februar 2020.

I ei pressemelding skriver de at 460 pasienter har fått diagnosen ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Elverum i denne perioden.

Det har blitt avdekka mangler ved utredningene som kan ha ført til at flere av pasientene har fått diagnosen uten at symptomene var alvorlige nok eller uten at andre symptomer og diagnoser var tilstrekkelig kartlagt og utredet.

Vil kontaktet pasientene

– Nå ønsker vi å snakke med pasienter og pårørende som kan være berørt og tilby en ny vurdering til dem det er aktuelt for. Vi beklager på det sterkeste overfor de det gjelder, sier direktør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl i pressemeldinga.

BUP Elverum har kontakta alle pasientene som har fått ADHD-diagnose siden 2012.

Den interne kvalitetskontrollen har også vist at antall pasienter som blir henvist til BUP Elverum for utredning av ADHD, er vesentlig høyere enn ved andre BUP-er i Innlandet.

– Resultatet av den siste kvalitetskontrollen gjør at vi gjennomfører tiltak med umiddelbar virkning og tiltak med virkning på lengre sikt, sier Thorsen-Dahl.