– Jeg er så takknemlig for at vi har en kommuneoverlege som er så på «alerten». Hun kom med forslaget om hurtigtest, og vi takket umiddelbart ja.

Det sier bestyrer på DNT-hytta Fondsbu, Solbjørg Kvålshaugen.

To ansatte ved hytta, Kvålshaugen selv og en av hennes kolleger, har nå fått opplæring slik at de kan gjennomføre hurtigtest ved mistanke om koronasmitte.

Bestyreren har i dag tatt imot over 20 gjester på turisthytta, som ligger i Vang kommune sør i Jotunheimen.

Flere av gjestene kommer fra Oslo-regionen, hvor det er høyere smitte enn i Innlandet.

BESTYRER: Solbjørg Kvålshaugen er bestyrer på Fondsbu. Under normale tilstander er det plass til rundt 80 gjester på hytta. Nå tar de imot maks 50 personer for å kunne opprettholde nødvendig avstand. Foto: Torje Bjellaas / NRK

Og rosen lar ikke vente på seg i sosiale medier. «Imponerende. Kreativt og ikke minst forutseende. Bravo til kommunen og til Fondsbu!», skriver en person, «Veldig bra og konstruktivt», skriver en annen, på posten som ble delt på Facebook fredag.

Forslag fra kommuneoverlegen

Det var kommuneoverlege i Vang, Marit Tuv, som kom på ideen om å ha en egen testmulighet på fjellhytta. Fondsbu ligger langt inne i fjellet, uten bilvei, noe som gjør det mer komplisert å håndtere et utbrudd av korona.

– For å redusere risikoen for et stort utbrudd, foreslo jeg å ha hurtigtester tilgjengelig på Fondsbu. Alternativet ville vært å isolere på mistanke dersom noen får symptomer, og transportere ut folk med luftvegssymptomer, sier hun.

NESTEN SMITTEFRI: Marit Tuv, kommuneoverlege i Vang, kunne lenge konstatere at kommunen ikke hadde en eneste koronasmittet person. De har per februar 2021 hatt én smittet i kommunen, og det var snakk om importert smitte. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Tuv forklarer at det hele lot seg gjøre ved at hun delegerte et ansvar til Kvålshaugen og en kollega. De er ikke helsepersonell, og trengte derfor grundig opplæring.

Ifølge Tuv kan de utføre dette arbeidet på delegering fra henne, etter helsepersonellovens paragraf 5.

– Men kan man være helt sikker på at dette blir gjennomført riktig når det er utrente som skal gjøre det?

– Ja, det mener jeg. Det interessante med koronapandemien har jo vært å finne pragmatiske løsninger på vanskelige utfordringer. Dette er en slik løsning, sier hun.

Hun forklarer at de ansatte på Fondsbu har fått grundig opplæring i testing, og hva de skal gjøre dersom svaret er positivt.

– Alle svar på hurtigtester skal meldes inn til det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, og det må skje via oss på legekontoret. Det gjelder også negative svar,

En spesiell dag på jobben

Det var sykepleier Marit Rogne som fikk oppdraget med å lære opp de ansatte på Fondsbu. Hun kom med beltebil til hytta fredag.

– Vi tok en grundig runde på smittevernutstyr, og gjennomføringen av selve testen. Vi la også stor vekt på av- og påkledning av utstyret. Det ble en spesiell dag på jobben, sier Rogne.

Kvålshaugen er takknemlig for at de nå kan få sjekket eventuelle symptomer med det samme.

Hvis det skulle komme et positivt test på en prøve, har de satt i stand rom for isolering. Det er også en plan for å få transportert ut eventuelle syke gjester. Det siste er det Røde Kors som skal ta ansvar for, med scooter.

– Det kan selvfølgelig være en feilmargin med testen, det er vi klar over. Men det vil gi oss noen muligheter til å raskt iverksette tiltak dersom noen er positive. Alt dette vil gå gjennom kommuneoverlegen, sier Kvålshaugen.

DNT: – Ikke hørt om andre hytter med hurtigtest-mulighet

Simen Rommetveit Halvorsen, kommunikasjonssjef i Turistforeningen, sier han ikke er kjent med at kommuneoverleger i andre kommuner har tatt initiativ til hurtigtester på DNT-hytter.

– Uansett hvordan dette løses i den enkelte kommune, er det avgjørende at de generelle smittevernrådene blir fulgt, sier han.

Rommetveit Halvorsen legger til at vertskapet på hyttene er drilla på godt smittevern, og at de skal ha rutinene under huden.

Han sier at de oppfordrer vertene om å holde tett dialog med sin kommuneoverlege. De oppfordrer også til å finne gode, lokale løsninger.

Han sier at han er glad for at regjeringens råd om vinterferie gir rom for at folk kan bo på DNTs betjente anlegg.

– Vi vet at mange lengter til fjells, sier han.