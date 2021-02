Vil lokke folk til bygda med bikkjekulde

Folldal har åtte ganger hittil i år vært Norges kaldeste sted, og er ofte på topp tre.

Kaldest var det den 2. februar. Da var temperaturen nede i 38,5 minusgrader. Middeltemperaturen hittil i år har vært bitende kalde 23,5 grader.

Og det ser ikke ut til å gi seg med det. I hele neste uke er det ventet under 30 kuldegrader.

Ville kjøpe småbruk

Det stopper ikke Terje Hoel. Sist søndag var han ute og kjørte åtte mil med hundene. For Hoel er hundekjører og da er Folldal midt i blinken.

– Vi lever godt med kulda. Godt med klær, ved og fyring, oppsummerer han.

Hoel ville kjøpe seg et småbruk i Hedmark og valget falt på Folldal.

FLYTTET: Terje Hoel flyttet til Folldal på grunn av klimaet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Blant annet på grunn av det stabile klimaet, som ofte er kaldt, passer bra til hundekjøring.

– Magisk med kulda

Og kommunen håper at det nå kan bli flere som Hoel som flytter til Folldal på grunn av klimaet.

En som har tenkt på å markedsføre Folldal mer med kulda er næringsutvikler Jørn Aarsland.

– Se på landskapet. Det er magisk. Det er fantastisk, sier en entusiastisk næringsutvikler.

Han mener at Folldal har et potensial i å satse på landskapsturisme.

UNIKT: Næringsutvikler Jørn Aarsland mener kulda kan trekke folk til Folldal. Foto: Geir Olab Slåen / NRK

– Vi har turister som kommer og kaster varmt vann i lufta og tar bilde av den magiske snøen som kommer ned.

Han mener kommunen kan gi en helt annen kultur- og naturopplevelse enn andre steder.

Dette er målestasjonen som ofte gjør Folldal kaldest i landet. Folldal håper kulda kan lokke flere til kommunen. Ordfører Kristin Langtjernet trives med kulda i Folldal. Maren Sæterhaug, Morten Sæterhaug, Anne Margrethe Sæterhaug og Ingrid Tryti på hesteryggen med Snøhetta og Svånåtindan i bakgrunnen. Islandshester fra Kvistli gård i Folldal i kulda i starten av januar 2021. Det kan være kaldt i Folldal på sommeren også.

Ikke alle er like glad i kulda

Ordfører Kristin Langtjernet (Ap) mener kulda kan gi Folldal positiv PR.

– Det må jo være positiv reklame i at Folldal nevnes mange ganger i riksmedia.

Men ordføreren innrømmer at hun ikke har vært flink nok til å markedsføre nettopp dette. Hun har rett og slett ikke tenkt over hvor eksklusivt det er.

For hun har vokst opp med kulda, og mener den er å leve med.

– Dette er vi vant til og vi lever godt med det. Men vi skjønner at noen kan tenke at det ikke er så stas med så kaldt vær. Men vi har lært oss å håndtere det.

Ifølge ordføreren er det ingen i Folldal som graver ned vannledningen rett under bakken. De fleste har garasje og varmer til bilen. Og vi kler oss i ull, smiler hun.

Men ordføreren underslår ikke at det også skaper utfordringer for noen, som bønder og håndverkere.

Avslører hvorfor det er så kaldt

KALDEST: Folldal er ofte kaldest i Norge.

Men da er det en trøst at det ikke er like kaldt over hele Folldal.

Det kan statsmeteorolog Terje Alsvik avsløre. For målestasjonen er plassert et sted hvor det er kaldest.

– Vi ønsker å vite hvor kaldt det kan bli nede i en dal i Innlandet. Stasjonen er plassert nede i en dal i et flatt terreng, forklarer Alsvik.

Og i ekstra kaldt, stille vær, samler den kalde lufta seg her.

– Men de fleste i Folldal har det ikke fullt så kaldt, sier Alsvik.