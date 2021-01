Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag innførte myndighetene strenge tiltak for å få bukt med den muterte varianten av koronaviruset som er oppdaget i Nordre Follo. Hele Oslo-regionen ble stengt ned og folk ble bedt om å unngå unødvendige reiser – inkludert å dra på hytta.

Men det merket ikke vinterdestinasjonene så mye til.

– Det var helt normalt med folk her i helga, sier Rune Slåsletten på Skeikampen.

SKEIKAMPEN: Trafikken var omtrent som vanlig på Skeikampen forrige helg, selv om alle fra Oslo-regionen ble bedt om å holde seg hjemme. Foto: Silje Josten Lien / NRK

Mye trafikk

Trafikktellinger nordover fra Oslo viser at mange ikke respekterte regjeringens anmodning om at folk fra hovedstaden burde holde seg hjemme.

Lørdag var trafikken på E6 på Minnesund og videre inn i Innlandet, mellom 30 og 40 prosent høyere enn 14 dager før.

Polsalget i hyttekommunene viser også at mange var på besøk i landets desidert største hyttefylke.

– Vi hadde kø fra vi åpnet til vi stengte. Salget var egentlig eventyrlig. Vi har faktisk aldri hatt en så bra dag her.

Det sier butikksjef på Vinmonopolet i Trysil, Stian Stengrundet.

Vinmonopolet bekrefter at salget flyttet seg geografisk sist lørdag, etter at butikkene i Oslo-regionen måtte stenge.

– En rekke hyttekommuner hadde uvanlig stor omsetning. Vinmonopolet i Trysil økte omsetningen med over 300 prosent sammenlignet med lørdagen før, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl,

– Dra hjem

I Østerdalen ba kommuneoverlegene folk fra Nordre Follo og kommunene rundt om å reise hjem igjen sist helg.

Men ordfører Erik Sletten er usikker på om de gjorde det. Inntrykket er at det var flere folk i Trysil denne helga enn helga før.

– Det var fint vintervær og naturlig at folk tok en tur på hytta. Og de nye signalene om smitte kom jo sent, at mange allerede var på plass, sier Sletten.

Ferskvareansvarlig på Coop Mega i Trysil sier det samme butikksjefen på polet. Det var mye folk i bygda denne helga.

TRAVELT: Også i ferskvaredisken på Coop Mega var det travelt lørdag, forteller ferskvareansvarlig Bjørnar Strypet. Foto: Frode Meskau

– Det var bra trøkk på lørdag. Nok å gjøre. Det var nok en av de bedre lørdagene, ja, sier Bjørnar Strypet.

Ordfører Erik Sletten regner med at det blir mindre trafikk til bygda neste helg.

I Trysil har de allerede et pågående smitteutbrudd. I helga var 25 personer isolert med sykdommen og 200 var i karantene. Nå sendes alle positive prøver til FHI for analyse, for å finne ut om noen av dem skyldes det muterte viruset.

– Ikke reis

Statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, ber folk om å følge rådene framover.

– Ikke reis på hytta i Innlandet eller til andre fylker dersom du kommer fra en av de berørte kommunene i Viken, der det muterte viruset er påvist.

TRYSIL: Statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, ber folk respektere rådet om å ikke dra på hytta for dem som bor i kommunene med strenge tiltak. Foto: Mette Finborud Børresen

Han mener erfaringene har vist oss at folk er flinke til å etterleve rådene som blir gitt, og det tror han de vil gjøre nå også.

– Vi må holde hodet kaldt og gjøre alt vi kan for å hindre smittespredning. Det er ikke noen andre valg, sier Trysil-ordfører Erik Sletten.

Kjøpte litt ekstra

Stian Stengrundet på Vinmonopolet i Trysil, sier det var mange ukjente fjes innom butikken sist helg og han forteller at hver kunde kanskje handlet litt mer enn vanlig.

– Det gikk mange trelitere i helga. Jeg hørte noen si at de kjøpte meg seg hemmatt, ja, sier Stian Stengrundet.

Og omsetningen øker fortsatt. Også mandag var det klart flere folk i butikken enn vanlig på hverdager.