– Det blir bra for alle, sier John Terje Lie, om at Flisa bru kanskje åpner snart igjen.

Han bor like ved Arneberg bru i Åsnes.

Denne brua er en av omkjøringsveiene etter at Flisa bru ble stengt etter brukollapsen på Tretten i august i fjor.

– Det føles ikke trygt. Når jeg sykler og biler kommer bak meg, går jeg opp på kanten.

Han opplever at det er færre som går langs vegene, etter at brua ble stengt.

– Det er mye mer trafikk. Mye tungtransport som skal over, og mye buss, forteller han.

OMKJØRING: Den nesten 100 år gamle Arneberg bru brukes til omkjøringsveg. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Stengte flere bruer

Da Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset den 15. august i fjor, ble det bestemt av Vegdirektoratet at 14 andre trebruer av samme type, skulle stenge.

Alle fagverksbruene i tre ble fysisk inspisert, og eksperter gjorde kontrollberegninger for å finne ut hvor stor belastning bruene kunne tåle.

Flere av bruene kunne åpnes igjen kort tid etter, men noen av dem har vært stengt siden.

En av dem er Flisa bru i Åsnes, som ble bygd for 20 år siden.

Undersøkelser viste at Flisa bru må forsterkes i flere av knutepunktene før den kan åpnes for normal trafikk igjen.

Dette er status for de 14 bruene Ekspandér faktaboks Dette er status på de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Åpnet for ordinær to-vegtrafikk: Bruene Moumbekken (Fredrikstad).

Tveit (Vang i Valdres)

Majorplassen (Kongsberg)

Skytebanen (Grane,Nordland) Åpnet med redusert belastning: Norsenga (Kongsvinger).

Evenstad (Stor-Elvdal).

Bliksland (Indre Østfold)

Blakkesrud (Eidsvoll)

Fjell-Leet (Eidsvoll) Må holdes stengt mens de venter på forsterkningstiltak: Flisa (Åsnes)

Sundbyveien (Eidsvoll)

Sletta (Eidsvoll)

Skubbersenga (Eidsvoll)

Statsrådvegen (Eidsvoll) Kilde: Statens vegvesen

STENGT: Flisa bru har vært stengt i åtte måneder. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Midlertidig løsning kan føre til åpning

Tirsdag ble vindmåler og trafikklys, som er montert på Flisa bru, testet.

Fylkeskommunen har laget et forslag til Vegdirektoratet om å åpne brua for trafikk i én kjøreretning om gangen, så lenge det ikke blåser kraftig.

Dette vil i så fall være en midlertidig løsning.

RØDT LYS: Det vil lyse rødt om det blåser kraftig på Flisa bru. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hvis det blåser kraftig, vil brua bli stengt med rødt trafikklys på begge sider.

Brua er spesielt utsatt ved sterk vind. Men nå er det et håp om at Flisa bru kan åpne for trafikk i en retning under rolige vindforhold hvis Vegdirektoratet mener det er trygt.

– Vi vet jo ingenting om det skjer, men hvis det blir et klarsignal fra Vegdirektoratet, vil vi kunne åpne ganske fort, sier Siw Berg, byggeleder i Innlandet fylkeskommune.

Hun håper at brua kan åpne i løpet av mai.

– Vi ser at det har vært et veldig trøkk fra alle for å klare det her, men sikkerheten må gå først.

Kan åpne på kort varsel

Hvis Vegdirektoratet godkjenner den planlagte løsningen, vil brua bli åpnes for kjøretøy inntil 60 tonn. Det er den vektbelastningen Flisa bru er bygget for å kunne tåle.

Hvis det blir et ja, står det meste klart og brua kan åpnes på kort varsel, forteller Roy Erik Myrvang i Nortransport. Han har ansvaret for drift av fylkesvegene i området.

– Vi har det meste klart og vi regner med et døgn eller noe sånt, sier han.

FORT: Ansvaret for drift av fylkesvegene i området, Roy Erik Myrvang i Nortransport, forteller at brua kan åpnes på kort varsel. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Flisa bru må forsterkes før den eventuelt kan åpnes for normal trafikk igjen.

Hovedårsak til behov for forsterkning Ekspandér faktaboks Statens vegvesen opplyser at hovedårsaken til behovet for forsterkning av bruene er: Mangelfull hensyntakelse av temperatur/fukt samt vindkrefter.

Direkte prosjekteringsfeil.

Manglende samsvar mellom prosjektering og utførelse under bygging.

Bygging og at bruene er slurvete bygget (mangelfull oppfølging i byggefasen) noe som har medført skader som svekker bæreevnen. Kilde: Statens vegvesen

Det er foreløpig usikkert når Vegdirektoratet vil ta en endelig avgjørelse.

– Vi er i tett dialog med Innlandet fylkeskommune for å avklare saken, sier Sigmund Log, seksjonssjef i Vegdirektoratet.

Mange har vært frustrerte

Innbyggerne på Flisa har lenge vært frustrerte over de lange omkjøringsvegene.

Rundt 1900 personer er bosatt i det området hvor man kan anta at de bruker brua for å komme seg til og fra Flisa sentrum, viser en oversikt fra Åsnes kommune.

Særlig bøndene i området har vært kritiske.

TREBRU: Den 20 år gamle trebrua på Flisa ble stengt etter brukollapsen på Tretten 15. august 2022. Foto: Anne Kari Løberg

De har ikke bare måttet kjøre lange omkjøringsveger, men flere opplever at omkjøringsvegene er smale og trafikkfarlige.

Flere har også vært misfornøyde med informasjonen fra fylkeskommunen, og mener at det burde blitt kommunisert bedre hva som er galt med brua.