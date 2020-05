Våknet opp til vinter

Det var nok mange som fikk seg en overraskelse da de tittet ut av vinduet i dag tidlig. Våren lignet plutselig mer på vinter flere steder.

– Helt ned til noen få hundre meter opp i høyden har det vært hvit nedbør flere steder i natt, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Han forteller at det var varslet om fare for snø i Innlandet, Buskerud og Telemark, men legger til at folk ofte opplever det som uventet likevel.

Skåbu i Nord-Fron kommune. Foto: Tina Anne Kristine Lyslo Snertingdal i Gjøvik kommune. Foto: Rune Hansen Vingnes i Lillehammer kommune. Foto: Monica Brubakken Trevatn i Søndre Land kommune. Foto: Jørn Ole Steina

Sludd og snø på vegene

Flere steder i Innlandet la snøen seg også på vegene i løpet av natten, og så sent på våren kan det by på utfordringer.

– Mange har jo skiftet til sommerdekk, og så er det plutselig slapseføre. Folk må være obs og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Annie Serup hos veitrafikksentralen.

Hun forteller at de foreløpig ikke har fått noen meldinger fra trafikanter om glatte veger, men sier at de vet det er glatt enkelte steder.

– På fylkesveg 33 over Tonsåsen er det snødekke og slapseføre. Hvis folk ikke er obs på det, og kommer med sommerdekk der, er ikke det så heldig, sier hun.

SNØ OG SLAPS: Fylkesveg 33 ved Tonsåsen i Etnedal kommune så slik ut klokka kvart over åtte i dag tidlig. Foto: Statens vegvesen

– Litt hyggeligere vær i helgen

At det kommer snø som legger seg på bakken så sent som i mai er ikke så unormalt som man kanskje tror, men det kommer like overraskende på hvert år.

– Det er sånn som skjer av og til når det er en kombinasjon av kalde luftmasser og nedbør samtidig, forteller Walløe.

Snøen blir etter alt å dømme ikke liggende så altfor lenge. Allerede i ettermiddag er det meldt mildere vær.

– Nedbøren gir seg utover dagen, så det vil nok smelte bort igjen ganske raskt. Likevel blir det en forholdsvis kjølig 1. mai. I Lillehammer for eksempel kommer vi nok ikke noe særlig høyere enn 5–6 plussgrader på det varmeste i dag, sier Walløe.

OVERRASKENDE: På Lillehammer våknet mange i dag opp til et snødekket landskap. Flere steder på Østlandet opplevde folk det samme. Foto: Alexander Nordby / NRK

Lørdag skal det bli enda mildere, og i løpet av helgen vil solen titte fram igjen.

– På dagen i morgen skal temperaturene stige noen grader. Vi får litt sol i morgen, og da vil temperaturene kunne klatre opp til rundt 10 grader på det varmeste i morgen. Så det blir litt hyggeligere vær i helgen enn i dag.