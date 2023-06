«Mia» (18) «vaper»: – Lett å få tak i

– Nå har man ulike smaker. Det er mye mer tilgjengelig og man kan gjøre det andre steder, litt skjult på en måte. Det er mye mer avhengighetsskapende.

Ved en videregående skole står to jenter og «vaper».

18 år gamle «Mia» forteller at hun røyker e-sigaretter med nikotin daglig. De har hun kjøpt i Sverige.

– Jeg fant ut at jeg lett kunne få tak i det fra utlandet, sier «Mia».

LIKER DET: «Mia» og venninnen synes det er en digg følelse å røyke e-sigarett, og liker det bedre enn røyk og snus. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I Norge er det ikke lov å importere eller selge e-sigaretter med nikotin.

Det er ikke ulovlig å røyke nikotin, men «Mia» ønsker å være anonym på grunn av at hun ikke vil bli gjenkjent av folk hun kjenner.

«Mia» forteller at hun «vaper» overalt.

Brannalarmen utløses ikke med mindre man blåser røyken direkte på den. Ifølge henne forsvinner også lukten relativt raskt.

EN «GREIE»: «Mia» og venninnen snakker om hvordan de fant ut om e-sigaretter. Venninnen forteller at hun fant ut det på sosiale medier og at det var en «greie» der. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mer populært

Den nasjonale tobakksvaneundersøkelsen i 2022 viste at rundt 4 prosent i aldersgruppen 16–24 år brukte e-sigaretter daglig eller av og til.

I den ferske Ung Data-undersøkelsen med mer enn 25.000 ungdomsskole- og videregående elever fra Oslo, vises det en betydelig økning i bruk.

Mens 15 prosent hadde prøvd e-sigaretter i 2021, er tallet mer enn doblet til 31 prosent i 2023.

– Bruken av e-sigaretter har økt betraktelig blant ungdom den aller siste tiden. Vi finner også at bruken har økt mest blant jenter, men at det primært er snakk om å bruke e-sigaretter av og til, sier Rikke Tokle ved NOVA på OsloMet. Hun forsker på ungdom.

Det er likevel mange som svarer at de aldri har brukt e-sigaretter. Om det er en økning nasjonalt, vet vi ikke ennå.

«VAPE»: Slik kan e-sigaretter se ut. Foto: Daniel Leal/Pool / Reuters

Blir lovlig, men nettsalg kan bli forbudt

Iverksettelsen av et EU-direktiv, tobakksdirektivet, vil føre til at e-sigaretter med nikotin blir lovlig å selge, skriver avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet i en e-post til NRK.

Tobakksdirektivet Ekspander/minimer faktaboks Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at Stortinget i 2016 vedtok å oppheve det norske forbudet mot e-sigaretter med nikotin og erstatte det med en registreringsordning basert på EUs tobakksdirektiv. Registreringsordning betyr at alle virksomheter som ønsker å drive nettsalg av tobakksvarer, e-sigaretter og e-væske, må registrere seg via Altinn. En liste over registrerte fjernsalgssteder vil publiseres på Helsedirektoratets nettsider.

Tobakksdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2022, og den 2. juni i fjor godkjente Stortinget at direktivet skal gjelde i Norge.

For at direktivet skal tre i kraft, må også de øvrige EFTA-landene godkjenne det, og man venter nå på godkjenning fra Island. Departementet forventer at direktivet vil tre i kraft i løpet av dette året.

Det har vært unntak fra forbudet for personer som har legeerklæring på at de skal bruke e-sigarettene til røykeslutt.

– Vi er likevel klar over at ungdom får tak i og bruker e-sigaretter med nikotin, og det er noe som bekymrer oss.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap), forteller at departementet jobber med strenge reguleringer når det gjelder salget i Norge.

STRENGT: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap), forteller at departementet jobber med strenge reguleringer når det gjelder salget i Norge. Foto: Esten Borgos

– For å gjøre e-sigaretter mindre tiltrekkende for unge, vil vi foreslå standardiserte pakninger og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter.

Det har blitt diskutert hevet aldersgrense, opp mot 25 år, og forbud mot spesifikke typer e-sigaretter.

For å begrense mindreåriges tilgang til e-sigaretter, vurderes det å forby nettsalg.

– Regjeringen mener forbud mot nettsalg, som flertallet av EU-land har, er et effektivt tiltak som vil forhindre barn og unge i å begynne med helseskadelige produkter.

Fredag 2. juni stemte et flertall på Stortinget for at det blir forbudt å selge tobakksvarer på nett. Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Venstre stemte mot, opplyser Erlend Svardal Bøe (H) på Stortinget.

Et lovforslag vil bli presentert før sommeren, forteller Bjørkholt.

DEMONSTRERTE: Demonstranter utenfor Det hvite hus i 2019 i forbindelse med et tidligere forslag om å forby e-sigaretter med smakstilsetning. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Ulik risiko

Ved bruk av e-sigaretter fordampes en væske, og den kan være med eller uten nikotin.

– For å lage denne dampen kreves det varme. Dette medfører at stoffer i væsken kan omdannes til nye stoffer som kan ha helseskadelige effekter, skriver seniorforsker Rune Becher ved FHI i en e-post til NRK.

Han nevner at nikotin kan bidra til avhengighet og medføre helserisiko i seg selv.

– I tillegg har det vært rapportert tilfeller av nikotinforgiftninger etter inntak av e-sigarett væske, særlig hos små barn som utilsiktet kan få i seg slik væske, og skader forårsaket av eksplosjon eller overoppheting av batteri, sier han.

SKADELIG: Seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet svarer i en e-post til NRK at bruk av e-sigaretter med nikotin kan ha samme nikotinmengde som en vanlig sigarett. Foto: Anders Fehn / NRK

Becher forteller at ved bruk av e-sigaretter med nikotin kan nikotinmengden man får i seg være den samme som en vanlig røyk.

Men e-sigaretter kan derimot være en helsefordel for langvarige røykere som ikke klarer å slutte ved hjelp av andre hjelpemidler. Becher forklarer at e-sigaretter reduserer eksponeringen for helsefarlige stoffer sammenlignet med vanlige sigaretter.

En ny stor undersøkelse av tenåringer i USA, viser at «vaping» av nikotin kan føre til annen bruk av rusmidler, blant annet mer drikking av alkohol og cannabisbruk.