– Vi har gjort tiltak, men dette gjelder et stort område. Det er vanskelig å svare på når nøyaktig kundene får tilbake strømmen, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilia Gregersen i Elvia.

Elvia leverer strøm til Innlandet, Oslo og Viken, og mandag klokken 20.30 er over 20 000 husstander er strømløse i Innlandet. Gregersen sier at en av årsakene til strømbruddene er kraftig vind og at trær har falt over høyspentlinjer.

– Nå har vi alle tilgjengelige mannskap på jobb både ute og inne for at kundene skal få strømmen tilbake. Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt feilrettingen vil skje, sier Gregersen.

Uten strøm i timevis

Elvia-kunder kunne oppleve feil på strømnettet allerede klokken åtte mandag morgen, og i 12-tiden trodde Gregersen at noen ville kunne stå uten strøm i flere timer. Over 20 000 husstander er strømløse klokken 20.30 mandag.

I BEREDSKAP: Cecilia Gregersen i Elvia sier de har satt mange i arbeid for å løse situasjonen og gi folk strømmen tilbake. Foto: ELVIA

– Områder både nord og sør i Innlandet har blitt rammet i både kortere og lengre perioder, men det er sør i fylket som er hardest rammet akkurat nå, sier Gregersen klokken 20.30.

Elvia har hatt feil på regionalnett-linjene, og det fører til at mange kunder blir strømløse samtidig.

– I tillegg har vi hatt feil på en linje fra Sverige som har påvirket kunder i grenseområdene mot Sverige, og denne feilen må rettes av netteieren i Sverige. I tillegg til dette har vi hatt mange feil på distribusjonsnettet som går ut til kundene, sier Gregersen.

Kraftigere utover dagen

I Trøndelag har det vært lignende tilstander i helgen.

KONTROLL: Bengt Eidem i strømleverandøren Tensio sier de nå har fått kontroll på strømbruddene i Trøndelag. Foto: Trønderenergi

Bengt Eidem, kommunikasjonssjef i nettkonsernet Tensio, sier at det ved midnatt søndag var over 3000 husstander som mistet strømmen.

– Det var hektisk på det verste, men nå er problemet i ferd med å løses. Det er nå bare rundt 30 som står uten strøm, opplyser Eidem.

20 000 UTEN STRØM: Godt over 20 000 Elvia (tidligere Eidsiva)-kunder har mistet strømmen i Innlandet mandag. Foto: Eidsiva

