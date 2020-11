Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 4. mai 2020 kom lille Håkon til verden.

Han ble født hjemme i Moelv i Ringsaker, to måneder etter at landet ble rammet av koronapandemien.

FØLTES RETT: – Å føde hjemme var ingen fanesak for meg, men det føltes som en riktig avgjørelse gitt situasjonen på daværende tidspunkt, sier Løvli. Bildet er tatt hjemme rett etter fødselen. Foto: PRIVAT

Å føde hjemme var det rette for oss å gjøre, mener mor Renate Løvli. For henne var det viktig at familien kunne være til stede rett etter fødselen. Noe som ikke var mulig på sykehusene i mai.

– Å føde et barn er det største man opplever i livet. At ikke familien, og spesielt faren, skulle være sammen med den lille etterpå hadde vært vondt for meg, sier hun.

Tredoblet antall henvendelser

Flere jordmødre NRK har snakka med sier de har merket en markant økning i antall som ønsker å føde hjemme for tiden.

Det er veldig få aktive hjemmejordmødre i Norge. En av dem som jobber med hjemmefødsler på heltid er Kristina Forberg Jacobsen fra Sande i Vestfold.

ØKT ETTERSPØRSEL: Kristina Forberg Jacobsen (i midten) har jobbet som hjemmejordmor på heltid i 12 år. Hun sier flere har ytret ønske om å føde hjemme under koronapandemien enn tidligere. Foto: Eva Rose

Jacobsen hjelper årlig 25-35 par med fødsler i hjemmet, og sier etterspørselen er mer enn tredoblet i år sammenligna med tidligere.

På Instagramkontoen sin, fodebagen, får hun også ukentlige meldinger fra gravide som sier de ønsker å føde hjemme nå.

– Mange er lei seg for at den tiden de så frem til med forventninger og glede, er blitt en tid full av uro og usikkerhet. Mange lurer nå på om de vil og kan unngå en fødsel på sykehuset som en løsning på disse bekymringene.

Også Ragnhild Vik, som er jordmor i Ringsaker, sier hun har merket en økt forespørsel etter hjemmefødsler den siste tiden.

– Man vet jo ikke hvilke tiltak som vil bli iverksatt med tanke på smittevern på sykehuset den dagen du skal føde. Mens ved en hjemmefødsel så vet man litt mer om hvordan det blir, sier hun.

Ble for utrygt

Dersom antall koronatilfeller øker i Norge kan også beredskapsnivået på sykehusene skiftes på kort varsel. Blir beredskapsnivået høyere får partneren kanskje ikke være til stede etter fødselen, slik som tidligere i år.

For 27 år gamle Camilla Skoglund Olsen ble dette for usikkert. For selv om beredskapsnivået på sykehuset var på grønt nivå i august, da hun skulle føde, kunne hun ikke risikere at det plutselig ble endret til gult eller rødt.

I TRYGGE OMGIVELSER: 27 år gamle Camilla Skoglund Olsen fødte lille Matheo hjemme i Furnes. Hun var ikke i tvil om at å føde hjemme var det riktige for henne under en pandemi. Foto: privat

– Jeg ville ikke ta sjansen på at faren ikke kunne blitt med. Og jeg ville ikke ha den usikkerheten med at jeg kanskje måtte føde på isolasjon eller med munnbind.

For Olsen var også smittefaren på sykehuset en avgjørende faktor.

– Man må forholde seg til så mange på et sykehus. Hjemme kunne jeg bestemme og styre litt mer selv. På et sykehus visste jeg ikke hvordan ting ville bli. Da var det mye tryggere og sikrere for meg med hjemmefødsel, sier Olson.

– Bør føles ufarlig

Både Renate Løvli og Camilla Olsen sier de ikke angrer på å ha født hjemme. Begge anbefaler det også videre, men Løvli mener det er viktig å tenke seg godt om før man vurderer hjemmefødsel.

– Man bør ikke være i tvil rundt det. I så fall ville jeg valgt sykehus. Det bør føles ufarlig og riktig. Da tror jeg man slapper godt av underveis og får en god opplevelse, sier hun.