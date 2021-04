Flere av ungdommene som befant seg på området skal ha vært beruset, opplyser politiet.

– Vi har fått flere meldinger i løpet av kvelden og ettermiddagen om at det er 9. og 10. klasse på Lillehammer som har fest, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle Bernhoft von Obstfelder.

Han sier de har en patrulje på stedet som forteller at det stadig kommer flere ungdommer dit.

Ba foreldre ringe ungdommene sine

– Vi har måttet be om bistand fra en ambulanse fordi at en mindreårig jente er såpass beruset at hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv, sier han.

Politiet oppfordrer foreldre om å ringe til ungdommene sine for å få dem hjem.

– Patruljen på stedet anmodet oss om å legge ut en melding på Twitter hvor vi ber foreldre ringe sine ungdommer som er på denne festen, og be dem reise hjem, sier han.

Mange av ungdommene skal nå ha begynt å bevege seg mot sentrum, og flere skal også ha blitt hentet av sine foreldre.

Har fått advarsel på e-post

Tidligere i dag har foreldre ved en av ungdomsskolene i Lillehammer fått beskjed om at det ble planlagt fester blant elevene.

– I kveld er det natt til 1. mai. Vi er varslet om at det planlegges flere fester i ungdomsmiljøet i Lillehammer, står det i e-posten.

Den fortsetter med å fortelle hvor disse festene er planlagt.

– På disse festene vil det testes ut både alkohol og andre rusmidler. Dette bekymrer oss både i et rus- og smittevernperspektiv. Min oppfordring er at dere ikke lar ungdommene delta på disse samlingene, men at dere heller finner på noe annet hyggelig sammen, står det videre i e-posten.

GÅR VEKK: Flere av ungdommene skal nå ha beveget seg bort fra stedet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Advarte på Facebook

Tidligere i dag har Innlandet politidistrikt advart foreldre om at ungdom ofte samler seg til fest natt til 1. mai og natt til 17. mai.

På Facebook skriver de at dette er kvelder og netter med mye hygge og fine øyeblikk, men også kvelder der flere blir introdusert for nye ting.

– For eksempel drikker noen kanskje alkohol for første gang, skriver de.

– Ta dere gjerne en spasertur til de plassene dere vet ungdommen tradisjonelt smales. Det har ofte en forebyggende effekt at voksne og foreldre er til stede på disse arenaene.