Mens landet langsomt åpner opp etter koronakrisen, er det fortsatt mye som er annerledes.

En del av disse reglene oppleves kanskje som småtteri for de fleste av oss, men for folk med spiseforstyrrelser er det svært vanskelig.

Roger Sagmoen har levd med anoreksi i mer enn 10 år, og har tidligere vært innlagt for behandling. De siste årene har han levd et liv med sykdommen relativt under kontroll.

Likevel ser han på dagens koronasituasjon, med nye regler og endringer, som krevende.

– Det verste er at treningssentrene er stengt. I tillegg er hverdagslige ting, som å handle i butikken, blitt mer utfordrende, sier han.

KREVENDE: – For et par uker tilbake var det ikke frukt i løsvekt på butikken og jeg fikk beskjed om at det heretter bare ville komme i porsjonspakninger. Dette skapte mental furore, da jeg er avhengig av å plukke etter størrelse på for eksempel eplene. Foto: mette vollan / nrk

Tar stor mental plass

36-åringen bekymrer seg over at de matvarene han skal kjøpe kan være utsolgt. Andre endringer, slik som at brødskjæremaskinene er fjernet fra butikkene, er også utfordrende.

Dette skaper utrygghet for om brødskivene han nå må skjære hjemme kan bli for tykke. Da tys det gjerne til oppmåling for at mengden skal bli «riktig».

Det at enkelte matvarer plutselig bare er tilgjengelig som porsjonspakninger eller i ferdige tilmålte mengder, er også krevende.

– Alle endringer, som av friske mennesker oppleves som detaljer, er veldig utfordrende. I hvert fall når det kommer flere innen kort tidsrom.

Når hverdagens trygge rammeverk rokkes ved blir man veldig forstyrret. Dette tar stor mental plass i hverdagen, forteller han, men presiserer at mange opplever situasjonen langt verre enn han selv.

Pårørende frykter dødsfall

En fersk undersøkelse fra Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO), viser at korona-situasjonen i stor grad har påvirket den psykiske helsen til folk med spiseforstyrrelser.

76 prosent av de 875 som svarte, scorer høyere enn 5 på i hvilken grad situasjonen har påvirket deres psykiske helse.

– Noen av svarene er fra pårørende. De opplever situasjonen som uutholdelig, og flere sier de er redde for at den de er pårørende til kommer til å dø.

Det forteller Carina Elisabeth Carlsen, rådgiver ved SPISFO, som sammen med Mari Negård Thorud har gjennomført undersøkelsen.

MEDIEBILDET: Carlsen sier det enorme fokuset som har vært på mat den siste tiden har gjort det vanskelig for flere. Hun viser til fokuset på hamstring av mat, kostholdsråd, hjemmetrening og risikoen for å dø av covid-19 som følge av overvekt. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Mye kaos og ute av kontroll

Flere som tok undersøkelsen skriver at spiseforstyrrelsen har blusset opp igjen, mens andre forteller om kreative måter å tilfredsstille sykdommen på – i skjul.

Carlsen forteller at de også har merket en enorm pågang på telefon og chat, og at mange savner et behandlingstilbud.

– De fleste oppga at de fortsatt hadde et tilbud å gå til. Men de som har mistet sitt tilbud savner kontakt med behandler, og opplever video- og telefonbehandling som lite personlig.

«Jeg føler at den ordentlige støtten jeg hadde er borte, og jeg aner ikke når jeg får den tilbake», er et av svarene i undersøkelsen.

«Det er trist å ringe hjelpetelefon og aldri komme igjennom. Får beskjed om at det er 40 og 50 foran i køen», svarer en annen.

Noen synes også det er lettere å snike seg unna nå, fordi helsevesenet er under press.

Ikke nok hjelp

Finn Skårderud er professor i spiseforstyrrelser. Han er også psykiater og stifter av Villa SULT.

Han forteller at noen av pasientene hans har hatt en betydelig forverring den siste tiden, fordi kontrollen de hadde er borte.

Han sier mange ikke får den hjelpen de trenger, og at den psykiske helsen til folk blir nedprioritert.

URO: – Det er spesielt ett spørsmål som går igjen hos mine pasienter, og det er «Hva er sluttdatoen?», forteller Finn Skårderud, psykiater ved Villa SULT. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Hele samfunnet får en påminnelse om at somatisk helse er viktigere enn den psykiske. Hadde spiseforstyrrelsen vært et virus så hadde vi rigget opp et langt mer entusiastisk helsevesen for å gjøre noe med det.

Skårderud håper folk som sliter ekstra kan prøve å se det positive i situasjonen.

– Nå har rutiner blitt forstyrret, se om det er mulig å utnytte anledningen til å frigjøre seg litt fra en del trange og hemmende rutiner.

– Be om hjelp, og ikke tro at alle andres problemer er større enn dine egne, fortsetter han.