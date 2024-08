– De har krøpet inn under her og så brutt opp låsen fra innsiden, sier Knut Henrik Hofgård.

Han er kirketjener i Åsnes og viser frem hvordan innbruddstyver har kommet seg inn i et låst redskapshus ved Arneberg kirke i Åsnes.

Under en trang glipe i døra kom tyvene seg inn. Foto: Frode Meskau / NRK

En sittegressklipper verdt over 100.000 kroner ble stjålet.

Og dette var ikke første gang.

– Samme type tyveri skjedde i fjor. Jeg syns det er å synke litt lavt å ikke la ting på kjerkegårder stå i fred. Jeg syns det er lavmål, sier Hofgård.

Hofgård er frustrert over situasjonen. Foto: Frode Meskau / NRK

Tidligere i sommer ble det stjålet klippere fra Gjessåsen og Våler kirker i Åsnes kommune. Samlet sett har Åsnes-kirkene blitt frastjålet fire klippere.

Det var avisen Glåmdalen som omtalte gressklippertyveriene først.

9 tilfeller

Bortkomne gressklippere har skapt hodebry for flere i Solør-området den siste tiden.

Noen mil lenger nord i Våler har også Anne Kristine Rossebø opplevd det samme.

Dette er andre gang Anne Kristine Rossebø blir utsatt for gressklipper-tyveri. Foto: Stein S. Eide / NRK

Rossebø opplevde allerede for tre år siden å få gressklipperen sin stjålet. Derfor var hun føre var da hun hørte om lignende tyverier i området også denne sommeren.

– Vi bolta igjen låvedøra med store skruer, forteller Rossebø.

Men det var ikke nok.

– Natt til lørdag så tok det seg folk inn her gjennom en sprekk på fremsida av tunet. Og de fikk ut gressklipperen, forteller hun.

– Jeg synes det er alvorlig. Det viser at de tar seg inn uansett hva vi gjør av tiltak.

– Ligner bestillingstyverier

Totalt har ni gressklippere blitt stjålet i sommer i Solør og Kongsvinger.

Sommeren er høgsesong for tyverier, og tyvene er ute etter andre ting enn ellers i året, forteller Sigmund Clementz, pressesjef i forsikringsselskapet If.

– Om sommeren elsker nordmenn å være utendørs. Da lager vi oss koseplasser og setter ut mange verdifulle ting som grill, gressklipper og sykler for eksempel, sier Clementz.

Sigmund Clementz er pressesjef i forsikringsselskapet If. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Vilde Jagland

Han synes tyveriene i Solør høres ut som om det er mobile vinningskriminelle som er på ferde.

Han peker blant annet på at området er nær svenskegrensa, men også at det er spesifikke ting de er ute etter – i dette tilfellet, sittegressklippere.

– Disse tyveriene ligner på det vi kan kalle bestillingstyverier. Det fungerer slik at tyvene vet at nettopp disse klipperne er populære og lette å selge videre, sier pressesjefen.

– Alle kjennetegn på at dette er mobile vinningskriminelle som har spesialisert seg på dette.

Tar sakene på alvor

Etterforskningsleder Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon sier politiet prioriterer etterforskningen av de forsvunnede gressklipperne.

Ifølge Rune Bekkemoen har det vært flere tyverier av gressklippere denne sommeren enn vanlig. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Tre klippere er stjålet i regionen i løpet av helgen. Bekkemoen sier de ser disse tyveriene i sammenheng.

– Siden de har skjedd såpass tett når det gjelder tidspunkt og innenfor en viss radius, så kan det tilsi at det er samme gjerningsperson, sier Bekkemoen.

Slik kan du forebygge

Sigmund Clementz i If sier Anne Kristine Rossebø har gjort alt riktig da hun oppbevarte klipperen sin innendørs.

– Jeg vil anbefale å oppbevare gressklipperen innelåst enten i en bod, garasje eller låve når den ikke er i bruk, sier Clementz.

Det var en gressklipper fra merket Husqvarna som ble stjålet fra Arneberg kirke i helgen. Foto: Frode Meskau / NRK

Pressesjefen anbefaler også å merke gressklipperen både synlig og usynlig.

– Synlig kan være å for eksempel gravere eller ripe inn telefonnummer. Også finnes det merkesystemer som merker usynlig. Det er viktig om politiet kommer over et midlertidig oppbevaringssted så de har mulighet til å kunne spore tilbake til eieren, om ikke er det vanskelig å ta ut tiltalte, for de må bevise at det er stjålet.

Det finnes også serienummer på flere typer gressklippere. Det kan være lurt å ta bilde av dette nummeret, men det er kjent at tyvene ofte fjerner dette nummeret fra tyvgods.

Fra denne låven hos en privat gårdbruker i Våler har noen skrudd opp store bolter og tatt vekk den store sitte-gressklipperen som stod her Foto: Frode Meskau / NRK

Han anbefaler også om å være på vakt mot mistenkelig atferd.

– Det er vanskelig å beskrive, men du vet det selv når du ser mistenkelig atferd, sier han.

– Det kan være for eksempel biler som kjører sakte forbi og ser inn etter noe. Biler som står stille lenge om gangen eller folk som går inn i strøket og rundt på gårdsplasser der de egentlig ikke har noe å gjøre.

Kan være dekket av forsikring

Clementz forteller at en vanlig gressklipper som ikke trenger registrering i motorvognregisteret normalt er dekket på innboforsikringen.

– Om du opplever et slikt tyveri, anbefaler jeg å ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig, og politianmelde tyveriet.

– Dette er en typisk form for hverdagskriminalitet mange blir utsatt for som er viktig å få inn i statistikken, sier han.

Håper banden blir tatt

Kirketjener Hofgård håper sitteklipperbanden snart blir tatt.

– Vi har seks kirkegårder å gå over, og vi er tre og en halv mann. Uten klippere blir det litt sånn strek i regninga, sier han.

Gresset gror videre på kirkegården. Her er Hofgård på en annen klipper som ikke har blitt stjålet. Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi håper vel alle sammen at politiet skal ta dem som driver med tyveriene, men det virker som at alle står uten noen spor hittil, sier Hofgård.