Snart inntar Nato-øvelsen Cold Response med 30.000 soldater Norge. En av byene dette vil merkes i er Elverum.

Forklaring

Her bor Pernille Ingnes Fredrikson og søsteren Lotte (10). De tror barn kan bli redde for å være ute hvis de ikke får en forklaring på hvorfor beltevogner ruller gjennom gatene der de bor, at det er en øvelse.

Begge har sett live-sendinger på sosiale medier fra folk som bor i Ukraina og må løpet i dekning når flyalarmen går. De synes det er skummelt.

Samtidig som frykten for en ny verdenskrig bekymrer mange, skal soldater fra 20 Nato-land møtes i Norge for å trene på vinterkrig.

Øvelsen vil prege flere byer og tettsteder i Norge, blant annet i Elverum.

Det har ikke de to jentene fått med seg.

30.000 soldater vil merkes flere steder i landet når øvelsen tar til for fullt.

Øvelsen nå i mars kan sammenlignes med gigantøvelsen Trident Juncture i 2018, selv om den hadde 50.000 soldater som var med.

Cold Response 22 Ekspandér faktaboks Øvelse Cold Response 2022 (CR22) foregår i mars og tidlig april i: Nord-Norge, Sørøst-Norge og Midt-Norge

30 000 soldater fra 20 nasjoner deltar.

En viktig del av CR 22 er at Forsvaret får trent på å forsterke Norge. I den forbindelse vil sjø- og flykapasiteter være viktige for å kunne sette inn allierte amfibie- og landstyrker der de trengs.

Under øvelsen skal Forsvaret særlig øve på å beherske overgangen mellom sjø, kyst og land.

For NATO er øvelsen viktig for å kunne trene deployering av den hurtige reaksjonsstyrken, og for Norge er det viktig å trene mottak og forflytning – og forlegning og forpleining av styrkene som kommer. Fakta om alliert trening: 5–8000 allierte soldater trener i Norge årlig.

De allierte kommer fra: USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

Øvingsområdene deres er i indre Troms og Østerdalen, men enkelte mindre avdelinger kan i kortere perioder være andre steder i landet.

Mange barn er engstelige

Hovedtyngden av øvelsen Cold Response 22 skjer i Nord-Norge. Men også i deler av Innlandet vil den være godt synlig fra Åsnes i sør til Åmot i nord.

KLART FOR NATO-ØVELSE; rundt 30 0000 Nato-soldater inntar deler av Nord-Norge og Innlandet i øvelsen Cold Response 22 i mars. Foto: Knut Anders Finnset

Varaordfører i Åsnes kommune Rune Sørlie (Pp) er redd ungene blir skremte når beltevogner og soldater snart inntar sentrumsgatene.

– De er ikke vant med å se soldater og militære kjøretøy i gatene. Og med den situasjonen vi har i Europa i dag er det viktig at de blir godt informert på forhånd, sier han.

Han tror det kan bli et skremmende syn for mange av dem.

– Jeg frykter at mange kan bli engstelige og det er jo unødvendig hvis det blir informert godt nok på forhånd, mener varaordføreren i Åsnes.

Han har etterlyst mer informasjon ut til barn og unge av både Statsforvalter og Forsvaret.

Han får støtte fra varaordføreren i forsvarskommunen Elverum, Eldri Svisdal (SV).

Elverum er vant til militær aktivitet, men ikke på samme nivå som det nå blir under den store Nato-øvelsen. Krigshandlingene i Ukraina gjør denne øvelsen spesiell for mange.

– Jeg tror det er viktig at vi snakker åpent og ærlig om den øvelsen som skal være, sier hun.

Elverum kommune har utarbeida en plan for de som jobber i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler så de vet hva de skal si hvis de får spørsmål.

SNAKK MED BARNA: Varaordfører i Åsnes Rune Sørlie (Pp), Statsforvalter Knut Storberget og varaordfører i Elverum Eldri Svisdal (SV) ber foreldre snakke med barna om den store Nato-øvelsen. Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget er enig i at det må gjøres mye for å forberede både små og store til øvelsen. Derfor har de hatt det oppe i fylkesberedskapsmøtet.

Han sier det er kommunene og foreldrene som møter barna først så de må være tydelige på å forklare hva det er som skal skje når de store styrkene inntar kommunen.

– Samtidig vil jo Cold Response være et element i nordmenns hverdag som skaper trygghet, sier han.

For når de øver i Norge trener de på å kunne forsvare land som blir utsatt for angrep.

Viktig å øve nå

Nestkommanderende ved Hærens våpenskole på Terningmoen i Elverum Knut Simen Skaret skjønner behovet for mer informasjon om øvelsen.

– I dagens situasjon kan nok den aktiviteten som er i nær fremtid virke annerledes enn hva den ellers ville ha vært, sier han.

VIKTIG ØVELSE: Ved Terningmoen i Elverum forbereder nestkommanderende for Hærens våpenskole Knut Simen Skaret og de andre seg til den store øvelsen. Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

Han understreker at øvelsen skal foregå i trygge og kontrollerte former, men det vil både bli synlig og hørbart at flere tusen soldater øver på kamphandlinger mellom Åsnes og Åmot.

Forsvaret har forholdt seg til Statsforvalter og kommunene som er berørt av øvelsen når de har informert om øvelsen.

–Vi må øve sammen og ikke minst i den situasjonen vi opplever i Europa nå, sier talsperson for Hæren, Eirik Skomedal.

VIKTIG Å ØVE NÅ; Når de ikke har fått trent skikkelig på vinterkrig på mange, mange år, så må vi trene sammen og utnytte den øvelsen som er i vinter, sier talsperson for Hæren, Eirik Skomedal. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Han viser til at Nato er en forsvarsallianse som består av mange nasjoner.

– Når de ikke har fått trent skikkelig på vinterkrig på mange, mange år, så må vi trene sammen og utnytte den øvelsen som er i vinter, sier han.

Allerede mandag 7. mars var planen at Natos innsatsgruppe skulle være på plass for å øve i Innlandet.

– Men nå må vi se på hvordan det hele utvikler seg i Europa, sier Eirik Skomedal.

Han sier det kan hende at de som skal til Norge blir brukt i Øst-Europa.

– I så fall vil det komme andre styrker fra de samme nasjonene, sier han.