Flere farevarsler ute: Vegvesenet advarer mot unødvendig kjøring

Meteorologene advarer mot svært mye regn fra lørdag morgen til søndag formiddag.

De melder blant annet om gult nivå på jord- og flomskredfare i store deler av Østlandet og deler av Trøndelag.

Det er også sendt ut gult farevarsel for flomfare på Østlandet. Med oransje nivå for Mjøsa og Vorma. Og oransje nivå for deler av Drammensvassdraget: Randsfjorden og Tyrifjorden.

Spesielt store nedbørsmengder er det meldt for Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal.

Sveip for å se flere farevarsler. Foto: Skjermbilde/Varsom.no Sveip for å se flere farevarsler. Foto: Skjermbilde/Varsom.no Foto: Skjermbilde/Varsom.no

På varsom sine sider kan du følge med på farevarslene.

Kan komme 60–80 mm

– Det er et lavtrykk som beveger seg mot Sør-Norge og den tar med seg en del regn, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NRK.

Meteorologene meldte fredag at det kan komme 60–80 mm på 24 timer. Det kan også bli forbigående kraftig regnbyger, lokalt 20–30 mm på 1 time.

Veger kan bli stengt på kort varsel.

– Så vi vil allerede nå anbefale folk om å begrense kjøringen til det høyst nødvendige. Veger kan bli stengt på kort varsel. Planlegg helgens aktiviteter ut fra dette, melder seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

VENTES STYRTREGN: Det blir stort sett fra Telemark og østover mot Sverige der de største nedbørsmengdene mengdene kommer, forteller statsmeteorologen. Foto: Jenny Marie Sveen

Vannstanden i Mjøsa nådde en topp på 125.14 moh. forrige helg og er nå svakt synkende, melder yr på sine sider.

Men vannstanden er følsom for ytterligere nedbør i nedbørfeltet. Nedbøren som er ventet denne helgen kan bidra til å holde vannstanden på et høyt nivå i en lengre periode.

Situasjonen vil fortsatt kunne føre til oversvømmelse, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, melder nettstedet.

GULT FAREVARSEL: Det er ventet mye regn i store deler av Østlandet denne helgen. Foto: YR

Undergang stengt - mange biler parkert

Victoriaundergangen mellom Strandgata og Tjuvholmen og åttemetersplanet i Hamar er stengt igjen på grunn av mye nedbør og vann.

Fredag ettermiddag flommet det over i undergangen og vannet har steget raskt.

STENGT: Det er ventet mye regn i løpet av helgen. Kommune varsler at det kan bli nødvendig å stenge flere områder igjen på kort varsel. Foto: Viktoria Hellem-Hansen

– Opprydningen etter ekstremværet «Hans» er enda ikke ferdig. Dette regnet kommer til å forsinke dette arbeidet, sier Sarchosidis.

Kommunen ber de som har parkert på åttemetersplanet om å hente bilen sin så snart de kan. Alle som har parkert vil uansett få hjelp til å kjøre ut alternativ vei i løpet av ettermiddagen, skriver Hamar kommune på sine nettsider.

Kommunen varsler at det kan bli nødvendig å stenge flere områder igjen på kort varsel.

– Vi driver fortsatt med opprydding etter Hans, og styrtregnet som er meldt over store deler av Østlandet fra og med lørdag formiddag gjør at vi allerede nå vil advare folk om at det kan bli redusert framkommelighet på vegene i helgen, sier Stensrud i Statens vegvesen.