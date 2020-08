Georg (79) og Henny Harms (77) stortrives i sin leilighet i Stange. Her bor de sammen med mange andre pensjonister, og har plass til det de trenger.

Ekteparet i slutten av 70-årene valgte å selge huset sitt, og i tillegg låne penger til ny bolig.

Og det blir stadig flere eldre som gjør som ekteparet Harms.

Tall fra bankene viser at antall eldre som tar opp lån har økt med 20 prosent på fem år.

Ett mer alarmerende tall fra inkassobransjen viser at antall eldre gjeldsofre vil dobles det neste tiåret.

– Eldre blir stadig sprekere

Henny Harms husker godt samtalen de to hadde om det store huset. Og at de gjerne ville bo nærmere tjenester innen helse og dagligvare.

– Vi ville klare oss selv så lenge som mulig, og vi ville bo i nærheten av en butikk og tannlege. Tenk om vi ble avhengig av rullator.

Tall fra DNB viser at det de fem siste årene er en økning på 20 prosent av eldre over 70 år som tar opp boliglån. Se prosentvis endring i andel kunder med boliglån pr. aldersgruppe her:

Også Nordea opplever en økning i eldre som tar opp lån. Tall NRK har fått fra banken viser 12 % økning på lån til de over 70 år de siste tre årene.

Sparebank 1 Østlandet beskriver det som en trend at eldre i 70-80-årene flytter fra eneboliger og til sentrumsnære leiligheter.

– Eldre blir stadig sprekere og mer aktive, og mange ønsker nok å frigjøre seg fra vedlikehold på eneboliger og heller bruke tiden på turer og aktiviteter.

I tillegg merker banken at mange ønsker å bo i sentrumsnære leiligheter for å komme nærmere servicetilbud og kulturliv. Det forteller informasjonssjef Bjørnar Mickelson til NRK.

Inkassokravene øker

Samtidig som flere over 70 år låner penger for å kjøpe seg bolig, viser en rapport fra inkassoselskapet Lindorff i desember, at personer over 60 år står for flere inkassosaker enn noen gang.

Gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff forteller at de ser en trend der eldre mennesker får mer og mer regninger de ikke klarer å betale.

Han tror det kan ha noe å gjøre med eldrebølgen, samtidig så øker gjelden mer enn antall eldre. Trasti tror en hovedårsak er et endret forhold til det å bruke penger.

– De som kommer inn i 60 pluss gruppa i dag har et annet forhold til å bruke kreditt enn de tilbake i tid.

Tallene fra det som er Norges største inkassobyrå, viser at antallet inkassosaker blant nordmenn over 60 år har økt rundt 40 prosent siden 2012.

Selskapet venter en dobling i eldre med betalingsproblemer frem mot 2030.

– Nå er det vår tur

Selv om Henny og Georg Harms kunne kjøpt leiligheten ved å bruke sparepengene sine, valgte de å låne.

De ville ha litt penger til å reise for. Og tanken om å ha boliggjeld skremmer dem ikke.

Georg forteller at de ikke har lånt mer enn de klarer å betjene, og at de har god nok økonomi til å reise til Spania hvert år.

Henny forteller at døtrene deres helhjertet støttet låneopptaket for at foreldrene skal unne seg mere enn å bo.

– Vi fikk klar beskjed fra jentene om å bruke pengene våres og leve mens vi kan.