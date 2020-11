Hun jobber på Fagskolen Kristiania i Oslo og bor i Ski. Koronapandemien førte til at hun som mange andre ble oppfordra til å jobbe hjemme. Da pakket hun og ektemannen like så godt laptopen i bilen og kjørte to og halv time nordover til hytta som ligger i Åmot i Østerdalen.

– Jeg tror egentlig jeg jobber mer her enn jeg ville ha gjort om jeg var på jobben. Men jeg får tatt små avbrekk ut i naturen mens det er lyst, sier Synnøve Roald.

Også i den største vinterdestinasjonen i Norge, Trysilfjellet, ser de økt bruk av hyttekontor.

I en undersøkelse blant 1550 hytteeiere rundt Trysilfjellet svarer 34 prosent at de vil bruke hytta som hjemmekontor i ukedagene.

– Vi ser en trend i at flere bruker hytta si midt i uka og har hjemmekontoret der, sier Gudrun Sandaker Lohne som er daglig leder i Destinasjon Trysil.

Tar skitur midt i arbeidstida

På hytta i Furutangen i Osen i Åmot starter arbeidsdagen tidligere enn om Synnøve Roald hadde vært på jobb på Fagskolen Kristiania. Hun logger seg på laptopen klokka 7 om morgenen og jobber administrativt, holder forelesninger og er med på digitale møter. Og utenfor hyttevinduet kan hun nyte utsikten av naturen og dyra.

– En morgen kom det faktisk ei gaupe lunkende forbi. Det er klart litt ekstra krydder, sier hun.

Så tar hun seg en pause midt på dagen for å komme seg ut i naturen mens det fortsatt er dagslys. Da frister de nyoppkjørte skiløypene som var på plass i helga ved hjelp av lagra snø fra i fjor og snøkanoner.

AVBREKK: Denne uka ble det gjort klart en runde på 2 kilometer med skiløyper for Synnøve Roald og de andre som har hyttekontor på Furutangen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Så jobber hun videre utover ettermiddagen og kvelden.

Selv om hyttekontor er idyll for henne tenker hun mye på studentene sine som på grunn av pandemien ikke får vært sosiale med studievenner.

– Jeg skulle gjerne hatt det sånn uten at det hadde gått ut over de unge, sier hun.

Hun tror at etter pandemien vil flere arbeidsplasser videreføre muligheten til digitale møter i kombinasjon med fysiske møter. Da vil flere kunne fortsette med hyttekontor.

Krever stabilt nettverk

I hyttefeltet i Osen i Åmot er Synnøve Roald ikke alene om å sitte med hyttekontor. Hytteområdet som har gått fra null til nesten 600 hytter på 15 år har lagt stor vekt på infrastruktur som gjør det mulig. Fiber og nettilgang har derfor vært viktig i det nye hytteområdet.

– Det er flere og flere som har hyttekontor uavhengig av koronapandemien. De kutter ned uka litt og jobber fra hytta, sier Jan Skogheim som er daglig leder i Furutangen utvikling.

ETTERSPØRSEL: Jan Skogheim i Furutangen Utvikling har stor etterspørsel etter hyttetomter i området som har gått fra null til 600 hytter på 15 år. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Sammen med kona satset de på hyttefeltet som en tilleggsnæring til gården i Åmot. Nå er de seks heltidsansatte og i vintersesongen 30 ansatte.

I nabokommunen Trysil der det er mellom 6 000 og 7 000 hytter svarer 24 prosent av 1550 av hytteeierne at de kommer til å bruke hytta si mer i midten av uka enn normalt.

HVERDAG PÅ HYTTA: Flere enn tidligere vil nå bruke hytta i Trysil på hverdager mens de jobber. Foto: Destinasjon Trysil

– Det er gode signaler på at mange velger å bruke hytta si som hjemmekontor, sier Gudrun Sandaker Lohne i Destinasjon Trysil.

Hyttefolk fra områder med mye koronasmitte har blitt oppfordret til å handle hjemme og være minst mulig ute blant folk.

Flere av bedriftene i Trysil har også begynt med hjemlevering av varer og takeaway for å sikre smittevern. På den måte legger de til rette for at flere kan bruke hytta som hjemmekontor.

Synnøve Roald og mannen pleier normalt å bruke nærbutikken i Osen når de er på hytta, men under pandemien har de handlet hjemme.

SNART HANDLE: Synnøve Roald ser at det snart er på tide å handle mat men nå tror hun det er trygt at de handler på nærbutikken i bygda. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Nå har vi vært her noen dager og må snart fylle på. Og når vi her er vi jo nærmest i isolasjon. Så om en dag eller to tenker jeg at det er trygt at vi handler her i bygda, sier hun.