Flere biler støtt sammen på Mjøsbrua

Det har skjedd flere sammenstøt mellom biler på E6 over Mjøsbrua i Innlandet etter at en lastebil mistet et hjul i sørgående kjørefelt fredag morgen.

Trafikken holdt høy hastighet etter ulykken og politiet oppfordrer derfor trafikantene til å avpasse farten etter forholdene. Politiet er på stedet for å bistå med å dempe hastigheten.

Mjøsbrua er nå helt stengt. Alternativ rute via F213 Lillehammer.