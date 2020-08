Fra nyttår ble det mulig å kjøpe potensmiddelet på apoteket uten å være innom lege for å få resept.

Målet var å hindre ulovlig kjøp av medisiner på nett frå kriminelle nettverk, der man aldri kan vite hva man egentlig får.

Men ferske tall fra tollvesenet viser noe annet. Så langt i år er det beslaglagt like store mengder potensmidler på post som i fjor da folk ikke fikk det reseptfritt på apoteket.

Kontorsjef i tolletaten, Lars Teigen, sier det ligger an til en solid økning.

Som å spille russisk rulett

Hittil i år har det blitt stoppet 5000 sendinger av ulovlige legemidler i posten. Halvparten er potensmilder. Det nærmer seg tallene for hele 2019.

Tallene overrasker seniorrådgiver i Legemiddelverket Christel Nyhus.

OVERRASKET: Christel Nyhus er overrasket over at det er en økning av ulovlig import at potensmidler når det nå kan kjøpes reseptfritt på apotek. Foto: Legemiddelverket

– En av grunnene til at Viagra ble reseptfritt var for å kunne redusere bestillingene fra useriøse aktører, sier seniorrådgiver i legemiddelverket Christel Nyhus.

– Vi så jo for oss at salget ville flytte seg over til norske apoteker og at den ulovlige importen ville gå ned, sier Christel Nyhus.

Stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland (H) var saksordfører da Stortinget åpna for å fjerne reseptplikta på enkelte medisiner.

Han sier netthandel øker på alle fronter, men han er overraska over at nordmenn tør å ta sjansen på å kjøpe dette på nett.

– Det er rett og slett bingo eller russisk rulett å ta sjansen på å kjøpe denne typen legemidler gjennom useriøse kanaler, sier han.

– Utrygt å kjøpe fra utlandet

Stikkprøver som tollvesenet har gjort, viser at de importerte potensmidlene ofte inneholder feil mengder av virkestoffet. De har også funnet Ibuprofen i tablettene.

Ibuprofen er et smertestillende middel men som mange er allergisk mot, og derfor kan reagere på.

ØKER: Kontorsjef i tolletaten Lars Teigen sier det ligger an til en solid økning av beslag av potensmidler på grensa. Foto: Tollvesnet

– Vi vet av erfaring at sendingene fra utlandet ikke alltid inneholder det de sier de skal, sier Lars Teigen i tolletaten.

Han sier de stopper sendingene for å beskytte forbrukerne.

Uønsket reklameeffekt

Christel Nyhus i Legemiddelverket er ikke sikker på hvorfor netthandelen av ulovlig potensmidler øker, men tror det kan henge sammen med flere ting.

– Det er jo klart at det har vært en del reklame på at Viagra har blitt reseptfritt, så det kan jo ha hatt en reklameeffekt på potensmidler også fra utlandet, forklarer Nyhus.

FARLIG: Stortingsrepresentant for Høyre, Sveinung Stensland er sjøl farmasøyt og advarer folk mot å bestille potensmidler på nett. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Sveinung Stensland sier prisen også ha noe å si for at flere bestiller potensmidler på nett.

– Det fremstår jo billigere når man kjøper det på nett men de vet jo ikke hva de får. Dessuten synes fortsatt en del at det er flaut å kjøpe det, derfor er det mer lettvint å få det i posten, sier han.

Han sier de som bruker mye Viagra bør gå til lege for da får de større pakninger enn reseptfritt på apoteket. Og da blir det rimeligere.

Han roser tollvesenet for at de får stoppet den ulovlige handelen.

– Jeg tror få tenker over at dette er hardbarka kriminelle som står bak, sier han.

Han viser til at mafiaen i Sør-Europa nå tjener mer penger på falske legemidler enn de gjør på narkotikaomsetning.