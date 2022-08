Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding lørdag.

Spesialinspeksjonene av de 14 bruene er nå i sin siste fase.

Dagen etter brukollapsen på Tretten vedtok Statens vegvesen å stenge 14 såkalte fagverksbruer i tre landet rundt.

- Vi vet fortsatt ikke den konkrete årsaken til at Tretten bru falt ned, men vi kjenner de mekanismene og svakhetene som kan ha bidratt til at det skjedde. Vi jobber derfor etter eliminasjonsmetoden.

Det skriver Morten Wright Hansen, seksjonssjef for Inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet, i pressemeldingen.

Ifølge Wright Hansen går man nå gjennom konstruksjonene og inspeksjonsresultatene for den enkelte bru for å kunne utelukke at det samme kan skje der. Når alle muligheter til svikt er utelukket, så kan den brua åpnes for trafikk.

RASTE: Sjåføren i denne lastebilen ble berget ut etter at Tretten bru raste om morgenen mandag 15. august. Senere ble også bilen med henger trukket på land. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Åpnes neste uke

Ifølge Statens vegvesen vil de 14 stengte bruene bli åpnet så fort som overhodet mulig. Det jobbes for at de første bruene kan åpnes allerede i neste uke.

– Vi har jobbet intenst med å inspisere hver enkelt av bruene, analysere inspeksjonsresultatene, og sammenligne disse med det vi vet om mulige årsaker til brukollapsen på Tretten, skriver Wright Hansen.

Spesialinspeksjonene innebærer gjennomgang, kontrollregning og analyse av en rekke uliek forhold:

Knutepunkter og skjøter - spesielt med hensyn til svekkelser, mangler mm.

Alle opplagringer skal undersøkes spesielt og fotograferes.

Alle skrudde forbindelser skal sjekkes.

Sveisede forbindelser skal sjekkes.

Deformasjon og setninger skal registreres.

Store utfordringer

E6 forbi Tretten ble åpnet igjen for vanlig trafikk natt til fredag.

Presset har vært stort for å få åpnet igjen flere av de stengte bruene.

Mange har vært nødt til å kjøre lange omveger for å komme til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter.

Det samme har vært situasjonen for skolebusser og transport til og fra bedrifter.

Det er situasjonen for Tine, som ligger på vestsida av Gudbrandsdalslågen på Tretten.

Reserveløsninger

Statens vegvesen har jobbet for å få på plass erstatningsbruer.

Dette er på E16 i Vang i Valdres og på riksveg 22 i Fredrikstad.

På Tretten må kanskje lokalbefolkninga og næringslivet belage seg på tidkrevende omkjøringer i lang tid framover.

Ifølge samferdselssjef i Innlandet, Aud Riseng er det et komplisert arbeid. Brua må kanskje stå i minst et par år og må tåle ulike flommer i Gudbrandsdalslågen.

Det er heller ikke klart om det er mulig å bygge er midlertidig bru til erstatning for Norsenga bru i Kongsvinger.